Quaest: 43% temem mais volta da família Bolsonaro ao poder; 43% temem mais um mandato de Lula

Este é o primeiro levantamento da consultoria após o resultado do primeiro turno no último dia 4.

Janones lançou o "Exército de Lula". Flávio respondeu com a criação de "tropa" e chamou a iniciativa petista de "grande facção digital" (Vittor Sales/Divulgação e Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Os eleitores estão divididos quando se trata do medo da população em relação a vitória dos candidatos em disputa no segundo turno. Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, 43% têm medo da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 43% temem a volta da família Bolsonaro ao poder. Os números são os mesmos apresentados na pesquisa divulgada antes do primeiro turno, no dia 28 de setembro.

Este é o primeiro levantamento da consultoria após o resultado do primeiro turno no último dia 4. A pesquisa do dia 28 de setembro mostrava que 43% temiam uma vitória do petista e 43% também temiam o retorno à família Bolsonaro.

O levantamento mostra que 3% afirmam ter medo dos dois cenários, enquanto 6% dizem não temer nenhum deles. Não souberam responder ou não responderam 5% dos entrevistados.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

