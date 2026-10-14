Quaest: Flávio é rejeitado por 54% e Lula, por 53%
Pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (14)
Publicado: 14/10/2026 às 19:00
O senador e candidato do PL, Flávio Bolsonaro e o presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (Agência Senado e Ricardo Stuckert/PR)
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra que Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 54% dos eleitores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 53%.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.