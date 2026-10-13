Frente de Luta aponta falhas na oferta de transporte público gratuito no 1º turno

Instituição acionou a Procuradoria Regional Eleitoral. Segundo a Frente de Luta, as falhas supostamente resultaram em altas taxas de abstenção no Estado

No primeiro turno, os eleitores puderam usar os ônibus gratuitamente (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Frente de Luta pelo Transporte Público acionou a Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco sobre a oferta de transporte gratuito durante o primeiro turno, ocorrido no dia 4 de outubro. O documento, obtido pelo Diario de Pernambuco, aponta falhas que supostamente resultaram em altas taxas de abstenção, especialmente no interior do Estado e na Região Metropolitana.

Além disso, a representação menciona violação de decisões obrigatórias do Supremo Tribunal Federal (ADPF 1.013/DF) e de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ainda segundo a ação, assinada pelo advogado e coordenador da Frente de Luta, Pedro Josephi, e pelo dirigente estadual do PT, Albérrio Adriano, o sistema de transporte metropolitano gerido pelo Consórcio Grande Recife operou no domingo de eleição com 1.308 ônibus.

O quantitativo, de acordo com a peça, representa menos da metade da frota diária regular, que conta com cerca de três mil veículos. Ademais, a entidade aponta que não houve ampla divulgação prévia das linhas e horários de funcionamento.

“No domingo da eleição, rodaram apenas 1.308 ônibus, cerca de menos da metade do sistema, além de não ter sido divulgada a relação das linhas e da frota em operação no 1º turno. Para se ter uma ideia, juntando os bairros do Ibura, Cohab e Jordão, foram quase 20 mil eleitores que não foram votar. Justamente nos locais mais desassistidos por transporte público diariamente”, afirma Pedro Josephi.

No texto, ainda se destaca que, fora da RMR, a oferta de transporte público durante o primeiro turno foi deficitária. De acordo com o documento, a gratuidade no interior ficou restrita a poucos municípios dotados de concessionárias, como Caruaru, Garanhuns e Petrolina, excluindo municípios atendidos por transporte alternativo e sem informações públicas sobre as linhas intermunicipais sob a tutela da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI).

Nesse contexto, a entidade solicita que a Procuradoria Regional Eleitoral requisite aos poderes públicos federal, estadual e municipal as informações e listas de frotas e linhas enviadas à Justiça Eleitoral para o 2º turno, disponibilidade integral da frota de ônibus para o dia 25 de outubro, incluindo viagens extras e linhas especiais para bairros distantes; verificação e garantia de gratuidade nas linhas intermunicipais reguladas pela EPTI e que a Justiça Eleitoral determine às prefeituras a disponibilização efetiva de veículos públicos para linhas rurais e de acessibilidade, priorizando o Agreste Meridional.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com o Consórcio Grande Recife, citado pela Frente de Luta, contudo não tivemos retorno. O espaço segue aberto para uma eventual manifestação.

Abstenção

No pleito de 2026, Pernambuco registrou uma abstenção de 18,17% no dia 4 de outubro. A porcentagem representa 1.312.388 eleitores pernambucanos que não compareceram às urnas. Ao todo, o estado possui 7.223.450 eleitores aptos a votar, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

Segundo a representação da Frente de Luta pelo Transporte Público, os destaques negativos são os municípios do Agreste Meridional, que apresentaram taxas superiores a 27% e 29%, e grandes cidades como Jaboatão dos Guararapes (20,76%) e Recife (15,96%).