Abstenção: mais de 1,3 milhão de eleitores não foram às urnas em Pernambuco

Ao todo, 1.312.388 eleitores pernambucanos não votaram para presidente, o que representa 18,17% do eleitorado do estado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Urna eletrônica garante transparência nas eleições (Foto: Nelson Júnior/TSE)

Pernambuco registrou uma abstenção de 18,17% na votação do último domingo (4). Ao todo, 1.312.388 eleitores pernambucanos não escolheram nenhum candidato à presidência no primeiro turno das eleições 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No estado, 7.223.450 eleitores estavam aptos a exercer o voto. No total, o TSE registrou 5.911.062 de votos válidos em Pernambuco.

Neste ano, a taxa pernambucana de abstenção ficou abaixo do índice nacional, de 21,08% (mais de 33 milhões de eleitores) – dado recorde desde 1998, quando 21,95% dos eleitores não votaram.

Em comparação com as últimas eleições gerais, ocorridas em 2022, a diferença foi de 0,04% em Pernambuco. Naquela ocasião,1.276.506 de pernambucanos (18,21%) não exerceram o voto.

Segundo analistas ouvidos pelo Diario, a abstenção reflete um desgaste do eleitor brasileiro com o cenário político atual, que não tem uma “terceira via” competitiva.

2° turno

Com o alto número de abstenções, o grande desafio para as campanhas presidenciais no segundo turno será convencer o eleitor a sair de casa, especialmente nos estados que já tiveram definição para governador, como no caso de Pernambuco.

Os pernambucanos reelegeram a governadora Raquel Lyra (PSD) com 53,27% dos votos válidos, uma escolha que mostra uma confiança na gestão dela, segundo apontam analistas.

No cenário nacional, a governadora manteve uma postura de neutralidade, o que o analista classifica como uma tática calculada. A estratégia de não apoiar publicamente nenhum dos lados também foi usada por ela em 2022, quando foi eleita pela primeira vez.

Quem não votou no primeiro turno não precisa ter justificado a ausência para poder votar no segundo, já que as etapas são tratadas de forma independente pela Justiça Eleitoral.