Jones Manoel denuncia ameaças de atentado contra universidades à Polícia Federal

Deputado federal eleito Jones Manoel (Psol) protocolou notícia de fato acerca de ameaças, que circulam em grupos de Whatsapp, contra universidades

Jones Manoel é o segundo deputado federal mais votado em Pernambuco em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

O deputado federal eleito Jones Manoel (Psol) protocolou uma notícia de fato junto à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco em que denuncia ameaças de atentado às universidades públicas do Estado. De acordo com a representação, as intimidações circulam em grupos de WhatsApp contrários à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nas redes sociais, têm sido veiculados prints de uma comunidade intitulada “Universidades ANTI-LULA”, em que constam ameaças de realização de atentados com bomba. À PF, Jones pediu apuração e responsabilização dos envolvidos.

“Como já é de conhecimento geral, vivemos uma semana de acirramento da violência política praticada por grupos de extrema-direita. Somente esta semana, ocorreram incêndios na Universidade Federal de Pernambuco, cujas causas ainda estão sendo investigadas; disparo de armas de fogo por um sargento da Polícia Militar de Sergipe, em manifestação política realizada por apoiadores da reeleição do presidente Lula; ameaças gravíssimas contra a deputada federal Ana Elisa (PT), recém-eleita pelo estado de Minas Gerais em uma votação histórica; invasão de igrejas e destruição de imagens sacras”, escreveu o deputado eleito, em sua conta no Instagram.

A Polícia Federal já investiga as causas do incêndio que destruiu o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite da última quarta-feira (7). A perícia da edificação já teve início, incluindo a utilização de drones e de um robô, já que os investigadores não podem entrar no local por risco de desabamento.