Vaza análise interna do PL e clima é de alerta total para Flávio
Cúpula do partido admite receio com novos levantamentos e monitora "ameaça real" que pode mudar os rumos do 2º turno; entenda a estratégia
Publicado: 13/10/2026 às 11:07
Flávio Bolsonaro convocou apoiadores para ato na Paulista no dia 18 (Sergio Lima / AFP)
Integrantes do PL consideram os levantamentos da Quaest e do Datafolha desta semana decisivos para o resultado do segundo turno da eleição presidencial. A análise repassada à cúpula da sigla e ao candidato Flávio Bolsonaro aponta que um crescimento de Lula nas sondagens até o fim da semana amplia as chances de virada do presidente. As informações são da colunista do jornal “O Globo”, Bela Megale.
A mobilização popular recente gerou preocupação interna. Apoiadores do presidente realizaram manifestações que tomaram a Avenida Paulista, em São Paulo, e a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Impacto dos atos de rua
Publicamente, integrantes do PL e da campanha de Flávio tentam minimizar essas demonstrações populares. Em conversas reservadas, contudo, admitem o receio de que as mobilizações de rua se convertam em votos para o candidato petista.
Como resposta aos atos dos adversários, Flávio convocou seus próprios apoiadores para comparecerem à Avenida Paulista no próximo domingo (18/10).
Cenários para a votação
A equipe do PL trabalha com duas projeções baseadas no desempenho das próximas pesquisas:
- Se Lula crescer nos levantamentos até o fim desta semana, a possibilidade de virada contra Flávio ganha força.
- Se Lula não apresentar crescimento até sexta-feira (16), os analistas da sigla preveem que o presidente pode perder votos na comparação com o primeiro turno.
A hipótese de perda de votos se apoia na ausência de disputa para governador em 20 estados. Diante de uma eventual estagnação nos índices eleitorais, a campanha avalia que os eleitores de Lula poderiam se desestimular de comparecer às urnas no dia 25 de outubro.
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