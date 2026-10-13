Vaza análise interna do PL e clima é de alerta total para Flávio

Cúpula do partido admite receio com novos levantamentos e monitora "ameaça real" que pode mudar os rumos do 2º turno; entenda a estratégia

Flávio Bolsonaro convocou apoiadores para ato na Paulista no dia 18 (Sergio Lima / AFP)

Integrantes do PL consideram os levantamentos da Quaest e do Datafolha desta semana decisivos para o resultado do segundo turno da eleição presidencial. A análise repassada à cúpula da sigla e ao candidato Flávio Bolsonaro aponta que um crescimento de Lula nas sondagens até o fim da semana amplia as chances de virada do presidente. As informações são da colunista do jornal “O Globo”, Bela Megale.

A mobilização popular recente gerou preocupação interna. Apoiadores do presidente realizaram manifestações que tomaram a Avenida Paulista, em São Paulo, e a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Impacto dos atos de rua

Publicamente, integrantes do PL e da campanha de Flávio tentam minimizar essas demonstrações populares. Em conversas reservadas, contudo, admitem o receio de que as mobilizações de rua se convertam em votos para o candidato petista.

Como resposta aos atos dos adversários, Flávio convocou seus próprios apoiadores para comparecerem à Avenida Paulista no próximo domingo (18/10).

Cenários para a votação



A equipe do PL trabalha com duas projeções baseadas no desempenho das próximas pesquisas:

- Se Lula crescer nos levantamentos até o fim desta semana, a possibilidade de virada contra Flávio ganha força.

- Se Lula não apresentar crescimento até sexta-feira (16), os analistas da sigla preveem que o presidente pode perder votos na comparação com o primeiro turno.

A hipótese de perda de votos se apoia na ausência de disputa para governador em 20 estados. Diante de uma eventual estagnação nos índices eleitorais, a campanha avalia que os eleitores de Lula poderiam se desestimular de comparecer às urnas no dia 25 de outubro.