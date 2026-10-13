Cristian projeta ajustes no Santa Cruz para 2027: ‘Tem que se preparar melhor’

Após o fim da temporada, técnico tricolor falou sobre a necessidade de ajustes no planejamento

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Cristian de Souza começou a projetar a próxima temporada do Santa Cruz após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, no último sábado (10), pela última rodada do quadrangular da Série C.

Apesar de ter garantido o acesso à Série B de 2027, o Tricolor ficou fora da final da competição e encerrou sua participação no ano.

“Agora é olhar para dentro. Fazer aquela reorganização pessoal. Eu não estava achando tudo ótimo. As vitórias e os êxitos não apagam aquilo de errado que a gente tem. Quem sabe essa derrota serviu de algo positivo para o Santa Cruz”, avaliou o treinador, em coletiva após a partida.

Ajustes no planejamento

Cristian também destacou a necessidade de melhorar o planejamento para a próxima temporada, com atenção especial à montagem do elenco e à condução do ambiente interno do clube.

“Tem que se preparar melhor, ter mais equilíbrio na montagem do elenco, o ambiente tem que ser melhor conduzido e todos têm que remar para o mesmo lado. A questão financeira é importantíssima ano que vem”, afirmou.

Permanência ainda indefinida

O contrato de Cristian foi renovado automaticamente para 2027 após a conquista do acesso à Série B.

O presidente Bruno Rodrigues já manifestou interesse na permanência do treinador, mas a continuidade ainda não está definida.

O assunto também deverá ser discutido com os futuros responsáveis pela SAF do Santa Cruz.

Derrota como aprendizado

Apesar da frustração por não disputar a final da Série C, o técnico demonstrou satisfação com o principal objetivo alcançado na temporada: o retorno do Santa Cruz à Segunda Divisão nacional.

“A gente está satisfeito por ter entregado ao clube aquilo que ele merecia. Agora a gente vai fazer um rescaldo individual para saber onde a gente pode evoluir. Isso é feito a cada momento e é bom fazer com uma derrota também. As derrotas ensinam mais do que as vitórias”, concluiu.

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