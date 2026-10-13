"Essa posição de Pernambuco é um erro", aponta Humberto Costa sobre neutralidade

Na análise do senador, "tirar dinheiro de aposentado é mais difícil". Ele adverte que ações do Governo Federal podem ser cortadas, caso Flávio Bolsonaro seja eleito. "Tirar do PAC é só uma canetada!", sublinha

Humberto Costa e Raquel Lyra (Roberto Stuckert Filho)

A despeito da relação harmônica que nutre com a governadora Raquel Lyra, o senador Humberto Costa não figurou entre os escalados pelo PT nacional para buscar o apoio da gestora do PSD ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo turno.

"A única coisa que falei com ela foi para dar os parabéns no dia da eleição. Não tive nenhuma conversa sobre 2º turno”, explica o senador reeleito à coluna. Segundo Humberto, a direção nacional da legenda “escalou pessoas para conversar com ela”.

Humberto não entra em detalhes sobre os escolhidos, cita apenas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, mesmo partido da governadora. “Já havia uma definição, e pessoas tinham sido escaladas para trocar ideia com ela. Isso já estava encaminhado”, relata o senador, cuja interlocução com Raquel costuma levar os dois a debaterem temas de interesse do Estado, a exemplo da ferrovia Transnordestina.

Ainda antes que a decisão do TCU, do último dia 15 de julho, frustrasse expectativas sobre retomada das obras físicas no trecho Salgueiro-Porto de Suape, os dois foram à mesa, no Palácio do Campo das Princesas, em busca de alternativas capazes de fazer o ramal pernambucano voltar a avançar.

Durante o pleito, a boa relação deles também permitiu que prefeitos votassem em Raquel e no petista, num contexto em que o chamado “voto Luquel” também aparecia vigente. Apesar de ter ficado fora dessa articulação para o segundo turno, Humberto externa sua avaliação: “Eu acho que essa posição de Pernambuco é um erro. Pernambuco tem, hoje, muitas ações do atual Governo Federal que, acredito, serão cortadas se Flávio (Bolsonaro) ganhar”.

E grifa: “Ele quer economizar R$ 200 bilhões e, óbvio que, a primeira coisa a ser cortada vai ser o PAC”. A campanha de Flávio tem defendido um ajuste de 1,5% do PIB, ou algo em torno de R$ 200 bilhões. Coordenador da área econômica do plano de governo de Flávio, Adolfo Sachsida, na semana passada, declarou: “O ajuste fiscal nosso será focado nos excessos do governo”.

Também na semana passada, a Previdência Social figurou entre os temas mais falados e o candidato do PL precisou explicar que não iria desindexar as aposentadorias do reajuste do salário mínimo. Na análise de Humberto, “tirar dinheiro de aposentado é mais difícil”. E adverte: “Tirar do PAC é só uma canetada!” Ele indaga: “Ele vai cortar de onde? Onde foi que ele cortou? Em programas sociais, parou obras do PAC”, responde o petista. Faz referência a contingenciamentos da gestão Jair Bolsonaro. Raquel sinalizou neutralidade, realçando que manterá a “coerência” e os interesses de Pernambuco acima da disputa.





No campo do...

Ao sublinhar que a campanha do presidente Lula, neste segundo turno, passou a ser muito mais dirigida à rede social, o senador Humberto Costa pontua o seguinte: “A gente está fazendo uma disputa no campo dele”. Faz referência à tática da direita de atuar amplamente no campo do digital.

...do adversário

Convencido da necessidade de ampliar sua exposição nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se debruçado sobre uma estratégia mais baseada em vídeos de “selfie”, mais “orgânicos” e usando com frequência a câmera frontal.

Engajamento

Segundo dados são da Bites, empresa brasileira de análise de dados, em levantamento feito por demanda do Poder360, após o primeiro turno, de 5 a 9 de outubro, Lula somou 29,2 milhões de interações em 167 publicações no Facebook, Instagram, TikTok e X. A média de 175.000 interações por post representa uma alta de 22% em relação aos 5 dias que antecederam a votação. Ainda de acordo com a amostra, 46% das menções ao petista em português são negativas, e só 22,8%, positivas.

Bloquinho



Além do encontro da direita nesta terça-feira (13), às 15h, o deputado federal Mendonça Filho já anunciou outro ato da campanha de Flávio Bolsonaro na capital pernambucana: será no dia 22, às 19h22. Vai ser o “O Bloquinho do 22” com concentração na Pracinha de Boa Viagem, seguindo até o Parque Dona Lindu, com presença confirmada do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira.



Start

No mesmo local onde funcionou o comitê de Anderson e André Ferreira, na Avenida Antônio de Góes, no Pina, será realizado, nesta terça-feira (13), às 15h, o primeiro encontro da direita a capital pernambucana para o segundo turno, convocado por Mendonça Filho. A ideia é consolidar a estratégia para essa nova etapa. Como a coluna registrara, a convocação não está vinculada à filiação partidária, sendo um movimento mais das pessoas e menos dos partidos, como já pontuou o ex-ministro da Educação.



