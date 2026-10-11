Pernambucanos reforçam pautas trabalhistas e sociais em ato pró-Lula no Recife

Ato em apoio à reeleição do Presidente Lula começou na tarde deste domingo (11), no Parque 13 de Maio, no Centro do Recife

Pernambucanos lotam o Centro do Recife em apoio a Lula (PT) (Weslly Gomes/DP Foto)

Milhares de pernambucanos foram às ruas do Centro do Recife na tarde deste domingo (11) para apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a Presidência com Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O ato começou às 14h, no Parque 13 de Maio, em Santo Amaro, e seguiu para o Marco Zero, no Bairro do Recife.

Uma semana após Lula sair atrás na eleição presidencial, a multidão ocupou as vias proclamando palavras de apoio ao petista, discursos de rejeição a Flávio Bolsonaro e articulando ações para uma “virada”. No primeiro turno, Lula teve 45,16% dos votos contra 47,03% do liberal.

Estiveram em pauta a escala 6x1, o fim das bets, continuidade de programas sociais e também manifestações a favor das universidades públicas, além da mobilização de pessoas idosas e eleitores aptos que não compareceram às urnas na votação do primeiro turno, ocorrida no último domingo (4).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 33,4 milhões de brasileiros não votaram, o que representa 21,08% do eleitorado, o maior percentual registrado em um primeiro turno de eleição geral desde 1998. A parcela é disputada por ambos os lados no segundo turno.

O evento reuniu diversas lideranças locais, entre elas os senadores Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT), o deputado estadual João Paulo (PT) e a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a deputada estadual mais votada de Pernambuco, Dani Portela (PT). Movimentos sociais e estudantis também estiveram presentes.

A duas semanas do segundo turno das eleições, todos eles se mostraram confiantes que Lula vencerá no próximo dia 25 de outubro.

Ao Diario, o senador Humberto Costa disse que uma virada é “perfeitamente possível”. A também senadora Teresa Leitão destacou a adesão do ato.

“O ato reúne trabalhadores, políticos, mandatários, muita juventude, muitas mulheres demonstrando que é a hora da virada”, comentou.

A ministra Luciana Santos também afirmou que a população está vendo que a disputa entre Lula e Flávio é “desigual”.

“As redes sociais têm dono e não somos nós. As redes são das big techs, que estão jogando pesado, como foi o caso de hoje de tirar o exército de Lula das redes, mas penso que a consciência coletiva vai crescer e nós vamos para cima buscar reverter os votos aonde a gente perdeu”, acrescentou.

Pernambuco

Além da terra natal do petista, Pernambuco também é reduto de Lula. No primeiro turno das eleições de 2026, ele teve 3.553.971 votos no estado, o equivalente a 63,45% do eleitorado.

Pernambuco foi um dos estados brasileiros que teve a eleição estadual resolvida em primeiro turno: a governadora Raquel Lyra (PSD) conseguiu reeleição com 53,27% e derrotou o ex-prefeito do Recife e candidato de Lula ao governo, João Campos (PSB).

A gestora fez campanha sem declarar apoio a nenhum candidato à presidência e seguiu o posicionamento a respeito do segundo turno presidencial. A conduta, no entanto, tem sido alvo de críticas. No ato deste domingo (11), o público cobrou a governadora, pedindo que ela “saia do muro”.

Raquel já afirmou que foi procurada pelas campanhas de Lula e Flávio, mas que “manterá a coerência”.