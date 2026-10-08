Incêndio na UFPE acirra embate entre direita e esquerda em Pernambuco

Após um incêndio atingir o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da UFPE, no Recife, na quarta-feira (7), figuras da esquerda e direita trocaram acusações sobre o ocorrido nas redes sociais

Figuras da esquerda e da direita divergem versões sobre incêndio na UFPE (Foto: Weslly Gomes/DP Foto | Rafael Veira/DP Foto | Rafael Veira/DP Foto | Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Menos de 24h após um incêndio atingir o prédio da antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, figuras da esquerda e direita no estado trocaram acusações a respeito do caso nas redes sociais, nesta quinta-feira (8).

O incêndio aconteceu um dia após um ato a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizado por estudantes da UFPE, o que gerou especulações sobre a possibilidade das chamas terem sido provocadas de forma criminosa, como destacou o ministro da Educação, Leonardo Barchini, nesta quinta (8). A Polícia Federal (PF) investiga o caso.

Os senadores eleitos Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) manifestaram preocupação com a possibilidade de um suposto incêndio criminoso. “Diante dos relatos de ameaças após um ato pró-Lula, é fundamental esclarecer os fatos”, disse a pedetista.

Já o senador Humberto divulgou que acionou a Polícia Federal (PF), Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF) pedindo investigação "imediata e rigorosa”.

Também aliada de Lula em Pernambuco, a deputada federal eleita Rosa Amorim (PT) se pronunciou. “Muito grave as denúncias de possível incêndio criminoso na UFPE em retaliação ao ato dos estudantes em defesa de Lula e da democracia”, afirmou.

Em nota postada, ela escreveu que a esquerda não será “intimidada”. “Vamos continuar nas ruas, vamos para cima!”, finalizou.

Figuras opositoras de Lula no estado também se manifestaram, como a deputada federal eleita Clarissa Tércio (PP) e o ex-ministro da Educação Mendonça Filho (PL).

A parlamentar prestou, em postagem no X (antigo Twitter), solidariedade à comunidade da UFPE repudiou o que chamou de “tentativa da esquerda de atribuir, sem provas, o episódio à direita em pleno período eleitoral”. Ela afirmou, ainda, que irá acionar o MPF para investigar o incêndio e a origem das acusações citadas por ela.

Em vídeo postado no Instagram, Mendonça disse que a UFPE não pode “virar palanque para esconder abandono da esquerda”. E que o episódio tem sido usado politicamente para culpar a direita.

“Na verdade, esse episódio tem toda a cara de negligência, incompetência da gestão do PT na área da educação e abandono da Universidade Federal de Pernambuco, como tem feito em todas as universidades do Brasil”, rebateu Mendonça.

Incêndio

As chamas na antiga Dine se alastraram no início da noite da quarta-feira (7). No prédio, funcionavam vários laboratórios na área de fármacos, de informática e genética.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou na ocorrência com cinco viaturas. O combate às chamas só foi finalizado por volta das 6h desta quinta (8).

O prejuízo material é avaliado em R$ 100 milhões, ainda conforme o reitor da instituição.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, esteve na UFPE nesta quinta-feira (8) e participou de uma visita técnica no local atingido pelo fogo.

Segundo ele, ainda não é possível afirmar se o fogo teve origem acidental ou não. O ministro anunciou que o governo federal irá reconstruir o prédio e repor os equipamentos destruídos. Ele também afirmou que a PF realizou oitivas de pessoas consideradas suspeitas.

Ocorrências

O incêndio desta quarta (7) foi o terceiro acontecido na UFPE em oito dias. O primeiro caso aconteceu em 30 de setembro, no Departamento de Física, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), durante a manipulação de um produto químico. Ninguém ficou ferido.

O outro incêndio atingiu o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências, no domingo (4). As chamas destruíram um freezer e um aparelho de ar-condicionado e não deixaram vítimas.

Não há informações sobre uma possível relação entre os episódios, segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.