Após 1º turno, estudantes da UFPE realizam ato pró-Lula nesta terça (6)

A mobilização defendeu pautas como a manutenção da democracia, a valorização da educação pública e a garantia de financiamento para as universidades federais

A mobilização pró-Lula defendeu pautas como a manutenção da democracia, a valorização da educação pública e a garantia de financiamento para as universidades federais. (Djoilson Ferreira)

Estudantes universitários realizaram, na noite desta terça-feira (6), um ato no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, em apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

A mobilização defendeu pautas como a manutenção da democracia, a valorização da educação pública e a garantia de financiamento para as universidades federais. O encontro contou ainda com discursos de lideranças políticas, entre elas a deputada federal Rosa Amorim.











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O ato no Recife integra um levante estudantil iniciado por alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF) e que ganhou adesão em campus de mais de dez estados brasileiros, após o resultado do primeiro turno das eleições presenciais do último domingo (4).

Em Pernambuco, a articulação do movimento foi liderada pelo Diretório Central dos Estudantes da UFPE (DCE UFPE), acompanhado pela União Estadual dos Estudantes de Pernambuco (UEEP), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e pela União Nacional dos Estudantes (UNE).



