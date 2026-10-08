Guia eleitoral do 2º turno começa nesta sexta-feira (9) em todo o país

Ordem de exibição segue conforme o resultado do primeiro turno, ou seja, Flávio Bolsonaro dá início ao novo período de propagandas eleitorais

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro ( Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

O guia eleitoral gratuito no rádio e na televisão será retomado em todo o país para presidente e governos estaduais e do Distrito Federal nesta sexta-feira (9). A disputa nacional, que se estendeu para o segundo turno, traz o embate entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O pleito está previsto para o dia 25 de outubro, com atividades de campanha até o dia anterior, 24, segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na rádio, a propaganda eleitoral vai ao ar sempre de segunda-feira a sábado, das 7h às 7h10 e de 12h às 12h10. Na televisão, os presidenciáveis poderão falar com o eleitorado também de segunda-feira a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Diferente do primeiro turno, os candidatos têm, agora, o mesmo tempo de propaganda e inserções, conteúdos distribuídos ao longo da programação. Logo, Lula e Flávio Bolsonaro terão igualmente 10 minutos na rádio e 10 minutos na televisão. Já as inserções terão 25 minutos diários para cada presidenciável, de segunda-feira a domingo.

A ordem de exibição segue conforme o resultado do primeiro turno, ou seja, o senador dá início ao período de propagandas eleitorais. Flávio terminou o turno com 47,7% dos votos, enquanto Lula obteve 45,16%. Contudo, haverá alternância da ordem a cada programa em bloco ou inserção, conforme o plano de mídia aprovado pelo TSE.

Campanha eleitoral

O período de campanha eleitoral para o segundo turno começou na última segunda-feira (5), um dia depois do encerramento das urnas. A partir dessa data, ficou permitida a realização de comícios, carreatas, caminhadas e distribuição de panfletos, além de propagandas e divulgações pagas na internet.

A dinâmica, de acordo com o calendário eleitoral, segue até o dia 24 de outubro. No entanto, o uso de equipamentos sonoros se encerra já no dia 22 e a veiculação de propaganda paga vai até 23 do mesmo mês. Conforme a Justiça Eleitoral, as passeatas e caminhadas que utilizam alto-falantes ou amplificadores só podem ser feitas entre às 8h e 22h. Para equipamentos sonoros fixos, geralmente utilizados em comícios, a permissão é até meia-noite.