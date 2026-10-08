Globo define datas de entrevistas com Lula e Flávio e confirma debate
Jornalista Renata Lo Prete vai conduzir encontros ao vivo com os presidenciáveis após o "Jornal Nacional"
Publicado: 08/10/2026 às 12:24
Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam no segundo turno da disputa presidencial (Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)
Após adiamento, a TV Globo definiu as novas datas para entrevistas ao vivo com os candidatos do segundo turno da disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Além disso, a emissora confirmou a realização do debate entre os opositores.
Lula será entrevistado na quinta-feira da próxima semana (15) e Flávio, no dia seguinte (16). Ambos serão após a edição do "Jornal Nacional". A ordem foi definida por sorteio.
Diferente da rodada de sabatinas do primeiro turno, conduzida por Renata Vasconcellos e César Tralli, desta vez quem vai fazer as entrevistas será a jornalista Renata Lo Prete.
Debate Lula x Flávio
Já o debate do segundo turno está marcado para 23 de outubro, a dois dias da eleição. O encontro da Globo será o último entre os presidenciáveis.
Quem vai mediar o debate é o jornalista César Tralli. Antes, os candidatos se encontram na Record (11) e na Band (18).
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