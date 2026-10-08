Datafolha divulga primeira pesquisa para Presidência nesta quinta (8)

Veja a data das demais pesquisas a seguir

Candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) vão disputar segundo turno (Fotos: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno, encomendada pelo Grupo Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, será divulgada nesta quinta-feira (8). Ao todo, 2.520 eleitores estão sendo entrevistados em todo o país entre terça-feira (6) e hoje. De acordo com o portal g1, os resultados serão publicados a partir das 18h.

No último domingo (4), data do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL) obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trata-se da menor diferença de votos registrada em um primeiro turno na história das eleições presidenciais do Brasil, com uma vantagem de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

Confira as datas das próximas pesquisas