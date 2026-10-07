Mendonça Filho vai coordenar campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco

Mendonça Filho, Flávio Bolsonaro e Anderson Ferreira (Foto: PL/Divulgação)

O deputado federal Mendonça Filho (PL), derrotado na disputa ao Senado Federal nas eleições deste ano, será o coordenador da campanha à presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco no segundo turno. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (7), por meio de um vídeo gravado com Mendonça ao lado dos correligionários pernambucanos Anderson Ferreira, presidente do PL em Pernambuco, André Ferreira e Coronel Meira, após uma reunião com a coordenação da campanha do presidenciável.

O ex-ministro agradeceu a tarefa recebida, que classificou como “uma grande missão”. “A gente vai juntar todos que compõem a direita pernambucana, não só do PL, mas os partidos também aliados que darão suporte a candidatura do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. Venceu no primeiro turno, vai vencer no segundo turno e em Pernambuco ele vai crescer ainda mais a sua votação com a ajuda de todos nós”, disse.

Mais cedo, Mendonça já havia publicado um vídeo ao lado do candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) indicando que assumiria a função. No registro, Alfredo ressalta a importância de Mendonça na campanha do primeiro turno e pede que o deputado esteja na liderança das atividades. “Você é peça fundamental. Temos grandes nomes também em Pernambuco, mas você será o nosso maestro principal”, disse.

Desde o início da campanha eleitoral, Mendonça Filho buscou associar sua candidatura a Flávio Bolsonaro e se colocou como principal postulante ao Senado do campo político da direita. O ex-ministro foi responsável por articular a visita do presidenciável do PL a Pernambuco, no dia 16 de setembro, que reuniu apoiadores em um ato público na região central do Recife.

Lideranças da direita se manifestam

O deputado estadual reeleito Renato Antunes (Novo) utilizou o discurso no plenário Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (6), para convocar uma articulação das forças políticas de direita em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. “Já estamos nas ruas trabalhando para virar votos e ampliar a votação de Flávio em Pernambuco”, disse. O parlamentar afirmou que estará em diálogo com Mendonça Filho para definir a agenda de atividades e atos políticos dos próximos dias da campanha eleitoral.

Já o deputado federal recém-eleito Eduardo Moura (Novo), publicou um vídeo nas redes sociais em que reforçou a posição nacional do seu partido em apoio ao presidenciável do PL. Na ocasião, Flávio agradeceu os votos do estado. “Obrigado Pernambuco por me dar uma votação tão expressiva. Peço que dia 25 agora compareçam de novo nas urnas, arrume mais um votinho. Deixa eu cuidar de você, povo de Pernambuco. Deixa eu cuidar da sua segurança, cuidar da sua família, cuidar das oportunidades”, disse.

