Datafolha divulga última pesquisa para presidente da República neste sábado (3)

Confira quando saem as últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno das Eleições Gerais, no próximo domingo (4)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro (Lula e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira))

A última pesquisa do Datafolha para presidente da República será divulgada neste sábado (3). Registrado sob o número BR-01708/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo.

Confira dados da pesquisa Datafolha mais recente

A Datafolha divulgada na última quinta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 38% no primeiro turno.

Ainda no primeiro turno, Augusto Cuty (Avante) tem 4% (eram 5%), Ronaldo Caiado (PSD) manteve 3% e Renan Santos (Missão) também alcança 3%. Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Já em um cenário de eventual segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro. O percentual de entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos recuou de 7% para 6%. Já o índice de indecisos se manteve estável em 1%.

Confira datas das últimas pesquisas para presidente neste sábado (3)