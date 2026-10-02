Datafolha divulga última pesquisa para presidente da República neste sábado (3)
Confira quando saem as últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno das Eleições Gerais, no próximo domingo (4)
Publicado: 02/10/2026 às 16:20
O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro (Lula e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira))
A última pesquisa do Datafolha para presidente da República será divulgada neste sábado (3). Registrado sob o número BR-01708/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo.
Confira dados da pesquisa Datafolha mais recente
A Datafolha divulgada na última quinta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 38% no primeiro turno.
Ainda no primeiro turno, Augusto Cuty (Avante) tem 4% (eram 5%), Ronaldo Caiado (PSD) manteve 3% e Renan Santos (Missão) também alcança 3%. Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.
Já em um cenário de eventual segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro. O percentual de entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos recuou de 7% para 6%. Já o índice de indecisos se manteve estável em 1%.
Confira datas das últimas pesquisas para presidente neste sábado (3)
- Quaest, contratada pelo Grupo Globo — BR-02197/2026
- AtlasIntel, realizada com recursos próprios — BR-00999/2026
- Futura/100% Cidades, realizada com recursos próprios — BR-02431/2026
- MDA/CNT, contratada pela Confederação Nacional dos Transportes — BR-04756/2026
- Palver, realizada com recursos próprios — BR-00198/2026
- PoderData, realizada com recursos próprios — BR-03519/2026