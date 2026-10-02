Quaest divulga última pesquisa para o Governo de Pernambuco neste sábado (3)

Levantamento registrado no TSE ouvirá eleitores presencialmente às vésperas do primeiro turno

Diferença percentual cai entre os candidatos Raquel Lyra e João Campos (Fotos: Maurício Ferry e Karol Rodrigues/DP Foto)

A última pesquisa do Quaest para o Governo de Pernambuco antes do primeiro turno será divulgada neste sábado (3). Registrado sob o número PE-02404/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento entrevistou cerca de 2.652 pessoas presencialmente em todo o estado.

Dados da pesquisa Quaest mais recente

Divulgada na última terça-feira (29), a pesquisa Quaest mais recente apontou a governadora Raquel Lyra (PSD) empatada com João Campos (PSB) nas intenções de voto, ambos com 42% do total. O candidato Ivan Moraes (PSOL) somou 1% do total. Os demais candidatos não pontuaram.

Além disso, os indecisos contabilizaram 10%, enquanto brancos, nulos e pessoas que não devem votar chegam a 5%.

Para um eventual segundo turno da disputa, o cenário também permanece empatado, com Raquel e João com 44% cada.

Confira as demais pesquisas para o Governo de Pernambuco antes do 1º turno