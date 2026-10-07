Eleições 2026: Veja as datas das primeiras pesquisas para o 2º turno

Datafolha, AtlasIntel e Quaest divulgam novos levantamentos nos próximos dias para medir a preferência do eleitorado no 2º turno

Flávio Bolsonaro e Lula (SERGIO LIMA / AFP e NELSON ALMEIDA / AFP)

Com a definição dos candidatos para o 2º turno da eleição presidencial, os principais institutos de pesquisa do país iniciaram a divulgação dos levantamentos para medir a tendência dos eleitores nesta nova etapa da disputa.

Nos próximos dias, Datafolha, AtlasIntel e Quaest divulgarão seus primeiros levantamentos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira o calendário de divulgação, o tamanho das amostras e os detalhes de cada levantamento:

Datafolha (BR-02949/2026)

A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno, encomendada pelo Grupo Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, será divulgada nesta quinta-feira (8). Ao todo, 2.520 eleitores são entrevistados em todo o país entre terça-feira (6) e quinta-feira (8).

AtlasIntel (BR-03663/2026)

Na sexta-feira (9), a AtlasIntel apresenta os dados do seu levantamento nacional. Para a pesquisa, 5.000 eleitores são entrevistados entre sábado (3) e quinta-feira (8).

Quaest (BR-02875/2026)

A pesquisa Quaest, encomendada pelo Grupo Globo, será publicada na segunda-feira (12). A amostra conta com 1.104 entrevistados, ouvidos entre quinta-feira (8) e domingo (11).