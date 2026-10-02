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Política
ELEIÇÕES 2026

Quaest divulga última pesquisa para presidente da República neste sábado (3)

Confira as demais pesquisas para presidente antes do 1º turno das Eleições Gerais, no próximo domingo (4)

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/10/2026 às 15:41

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Presidenciáveis, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)/Ricardo Stuckert/Charles Vieira

Presidenciáveis, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Ricardo Stuckert/Charles Vieira)

A última pesquisa do Quaest para a Presidência da República será divulgada neste sábado (3). Registrado sob o número BR-02197/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pelo Grupo Globo.

Última pesquisa Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Quaest divulgada na última segunda-feira (28).

Lula subiu dois pontos percentuais (de 37% para 39%), enquanto Flávio Bolsonaro cresceu um (de 33% para 34%). As duas variações ficam dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury, escritor do Avante, caiu de 6% para 4% e agora empata com Ronaldo Caiado, do PSD (Partido Social Democrático), que manteve os 4%. Renan Santos, do Missão, tem 3%, e Romeu Zema, do Novo, 1%. Samara Martins, da UP (Unidade Popular), foi de 1% para 0%.

Já no cenário eventual de segundo turno, Lula e Flávio têm 42% das intenções de voto cada em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

Confira quais são as últimas pesquisas para presidente neste sábado (3)

  • Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo — BR-01708/2026
  • Quaest, contratada pelo Grupo Globo — BR-02197/2026
  • AtlasIntel, realizada com recursos próprios — BR-00999/2026
  • Futura/100% Cidades, realizada com recursos próprios — BR-02431/2026
  • MDA/CNT, contratada pela Confederação Nacional dos Transportes — BR-04756/2026
  • Palver, realizada com recursos próprios — BR-00198/2026
  • PoderData, realizada com recursos próprios — BR-03519/2026
governo , Pernambuco , pesquisa
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