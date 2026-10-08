Flávio agradece apoio do Podemos e diz que o caminho da mudança é pela política

Ao lado da presidente do partido, Renata Abreu, e de Tarcísio de Freitas (Republicanos), dentre outros, disse que sempre acreditou que "o Brasil pode sair desse mar de lama"

Flávio disse também saber o quanto "é suado" conseguir votos ( Mauro Pimentel/AFP)

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, agradeceu deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores, eleitos e não eleitos, do Podemos, que vai formalizar nesta quinta-feira (8) o apoio à sua candidatura neste segundo turno.

Ao lado da presidente do Podemos, Renata Abreu, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), dentre outros, disse: "Sempre acreditei que o Brasil pode sair desse mar de lama, de desesperança e o único caminho da mudança é pela política."

Em sua fala, Flávio disse também saber o quanto "é suado" conseguir voto, por isso agradeceu o apoio do Podemos nesta fase final da corrida presidencial. "Estou honrado pelo que aconteceu no domingo", disse, em referência aos votos que teve no primeiro turno, superando a votação do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

A reunião do presidenciável do PL com representantes do Podemos ocorre na manhã desta quinta-feira no seu QG de campanha, no Lago Sul de Brasília.