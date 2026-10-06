Caiado declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno, em ato em Goiânia

Ex-candidato do PSD, quinto colocado no primeiro turno, chamou a decisão de "coerência política", três semanas depois de criticar duramente o adversário

Flavio Bolsonaro (PL) recebeu apoio do ex-candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) ao lado do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Sergio Lima / AFP)

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) oficializou, nesta terça-feira (6), seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio ocorreu em Goiânia, dois dias após o término da primeira etapa da votação, na qual o pessedista terminou em quinto lugar na corrida ao Planalto.

O ato contou com a presença dos governadores Tarcísio de Freitas (SP) e Daniel Vilela (GO). Em discurso, Caiado classificou a aliança como uma questão de "coerência política", embora, três semanas atrás, dissesse que Lula (PT) e Flávio eram "os dois maiores assaltantes que o Brasil conhece".

À direita do espectro, Ronaldo Caiado teve ao longo de toda a corrida presidencial o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro - preso pela tentativa de golpe de Estado - como o principal adversário na disputa direta pelos votos dos eleitores conservadores.

O anúncio desta terça-feira foi feito de forma individual por Caiado, uma vez que o PSD declarou neutralidade oficial e liberou seus filiados para apoiarem qualquer um dos presidenciáveis. "Estamos à disposição para entrar onde for no nosso país e dizer que o Estado brasileiro não se curva ao crime e à bandalheira", afirmou.

Entrega de propostas e sinalização sobre ministério

Ao receber apoio de Caiado, Flávio afirmou ter alinhamento com o ex-governador. “Esse apoio que recebo agora é importante. É mais que política, é sentimental. Temos vários pontos convergentes. Esse rol de critérios programáticos, ele sabe que concordamos 115% do que está aqui”, disse Flávio, após receber de Caiado um documento com propostas convergentes das duas campanhas.

Durante o evento para oficializar o apoio a Flávio Bolsonaro, apoiadores de Caiado gritaram “ministro”. Caiado disse que a decisão caberá ao “Zero Um”, caso eleito. Ao ouvir os gritos de “ministro”, Caiado respondeu: “Nesse assunto, precisamos respeitar o presidente da República”. Flávio evitou comentar.