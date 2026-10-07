Deputado federal eleito, Eduardo Moura grava vídeo com Flávio e pede votos ao "futuro presidente do Brasil"

"Pernambuco, o voto agora é em Flávio. A gente não quer mais retrocesso no Brasil, a gente quer futuro para o Brasil", disse em vídeo Eduardo Moura

Vídeo foi publicado nas redes sociais do deputado eleito (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Partido Novo em Pernambuco oficializou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno das eleições. Deputado federal eleito no último domingo (4), Eduardo Moura (Novo) apareceu ao lado do presidenciável em vídeo divulgado nesta quarta-feira (7) e convocou os eleitores pernambucanos a votarem no candidato do PL contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Pernambuco, o voto agora é em Flávio. A gente não quer mais retrocesso no Brasil, a gente quer futuro para o Brasil. E o futuro é Flávio Bolsonaro presidente”, afirmou Moura. “Vamos vestir a camisa, que agora é Flávio”, acrescentou.

No vídeo, Moura aparece ao lado de Flávio Bolsonaro e Tecio Teles, presidente da sigla em Pernambuco. O gesto formaliza o alinhamento do Novo pernambucano com o candidato do PL na reta final da eleição presidencial.

Flávio agradeceu o apoio e fez um apelo diretamente ao eleitorado pernambucano. “Obrigado, Pernambuco, por me dar uma votação tão expressiva. Peço que, dia 25, compareça às urnas de novo, arruma mais um votinho. Deixa eu cuidar de você de Pernambuco”, declarou.

O candidato do PL também voltou a atacar a gestão de Lula. “Sua vida não melhorou nos últimos quatro anos. Me dá a oportunidade de fazer a sua vida melhorar”.