Campanha de Lula cerca Raquel Lyra em busca de apoio no 2º turno
Aliados do líder petista acreditam na mudança de postura da governadora reeleita, que manteve discurso de neutralidade
Publicado: 06/10/2026 às 20:25
Raquel Lyra em agenda institucional com Lula (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
O segundo turno da disputa presidencial provocou uma movimentação intensa nos bastidores da política pernambucana, com destaque para a busca do Partido dos Trabalhadores (PT) pelo apoio da governadora reeleita Raquel Lyra (PSD).
Desde o início da campanha eleitoral, a pessedista adotou uma postura de neutralidade no cenário nacional, apesar de agradecer de forma reiterada às parcerias com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo de sua primeira gestão. Após a reeleição, Raquel manteve o discurso de não se envolver no embate nacional.
Em entrevista nesta terça-feira (6), a senadora recém-eleita Marília Arraes revelou que a aproximação foi deliberada no encontro de Lula com aliados ocorrido na segunda-feira (5) em Brasília. “Foi falado na reunião que vai se buscar o apoio dela [Raquel], vai se buscar essa ajuda para que o presidente Lula tenha uma ampliação da sua margem de votação em Pernambuco”, disse à Rádio Jornal.
Já o presidente nacional do PT, Edinho Silva, argumentou que o apoio a João Campos (PSB) no primeiro turno foi deliberado a partir de um acordo nacional, mas ao longo do período eleitoral não houve nenhum tipo de agressão contra a candidatura de Raquel. Em coletiva após a reunião da coordenação da campanha do petista, Edinho ressaltou a importância da disputa presidencial.
“Espero que ela entenda esse momento da vida do nosso país, o destino do nosso país, a eleição mais importante das nossas histórias, da história das nossas gerações, porque o resultado dessas eleições vai definir qual o Brasil que nós teremos para a próxima década”, afirmou.
Ministros do PSD devem entrar na articulação
A articulação em torno do apoio da governadora Raquel Lyra à candidatura de Lula também deve envolver ministros da gestão atual petista que são correligionários da pessedista.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), participou da reunião de Lula com aliados na segunda e se comprometeu a atuar na interlocução. “Vou falar com a Raquel Lyra. Se depender de mim, ela anuncia o apoio amanhã”, declarou em entrevista ao SBT News nesta terça.
Outro ponto de diálogo vem do Ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (PSD), que participou ativamente da campanha de Raquel e chegou a marcar presença em agendas da governadora na corrida eleitoral. Em uma caminhada no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, André chegou a afirmar que seria o “comandante da chapa Luquel”, em referência ao apoio às reeleições de Raquel e Lula.
Raquel Lyra foi reeleita governadora no último domingo (4) com 53,27% dos votos válidos, enquanto João Campos, apoiado por Lula, teve 44,82%. No cenário presidencial, Pernambuco deu a Lula 63,45% dos votos válidos, contra 31,03% de Flávio Bolsonaro (PL). A vantagem foi menor do que em 2022, quando Lula teve 65,27%, contra 29,91% de Jair Bolsonaro.
Um eventual apoio de Raquel representaria um reforço político importante para Lula em Pernambuco. Além de sair das urnas fortalecida pela vitória ainda no primeiro turno, a governadora comanda uma ampla aliança no Estado e reúne em seu entorno lideranças de diferentes campos políticos.