Nikolas sobre Carlos: 'Uma pessoa que fala que tentei matar o pai dele não merece meu apoio'

Deputado deixou Carlos Bolsonaro de fora das indicações eleitorais que publicou em sua rede social

Caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, nesta segunda-feira (5), que não apoiou Carlos Bolsonaro (PL) na disputa pelo Senado em Santa Catarina porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o acusou de tentar "calar e assassinar" o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por um "projeto de poder".

"Uma pessoa que fala que tentei matar o pai dele e calar o pai dele não merece o meu apoio", declarou em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Nikolas deixou Carlos de fora da "colinha" eleitoral que publicou nas redes sociais no sábado (3) véspera do primeiro turno. Na lista de candidatos apoiados em Santa Catarina, indicou Carol De Toni (PL) para uma das duas vagas ao Senado e deixou a segunda opção em branco. Carlos e Carol acabaram eleitos no domingo, 4.

"Não coloquei e não colocaria. 'Ah, porque você é vingativo'. Não. Porque eu tenho princípios", disse o deputado mineiro ao explicar a decisão.

Nikolas afirmou que dois episódios pesaram para que não declarasse apoio ao correligionário. Além da acusação envolvendo Jair Bolsonaro, citou uma publicação feita por Carlos após o vazamento de um áudio no qual Nikolas conversava com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Segundo ele, a manifestação de Carlos sugeria que aliados estariam agindo contra o ex-presidente em razão de projetos eleitorais futuros.

"Você tem ideia do que é um dos dias mais difíceis para mim e para a minha família um cara falar que eu estava ao lado do sistema para poder acabar com o pai dele?", questionou Nikolas.

Carlos foi eleito senador por Santa Catarina com 25,35% dos votos. Carol De Toni (PL) foi a mais votada para o cargo no Estado, com 33,46%.