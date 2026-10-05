João Campos, Humberto e Marília se reúnem com Lula para debater estratégias do 2º turno

"Time de Lula" projeta campanha no 2º turno (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O ex-prefeito do Recife João Campos viajou a Brasília, nesta segunda-feira (5), para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e projetar os próximos passos da campanha no segundo turno da disputa presidencial. O encontro, que reuniu aliados de todo o país, aconteceu um dia após a derrota de João na disputa pelo Governo de Pernambuco, que terminou com a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD).

A comitiva pernambucana também contou com a participação dos senadores recém-eleitos Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT). Em vídeo publicado nas redes sociais, João Campos afirmou que compareceu à agenda na capital federal a pedido do próprio presidente para integrar a reunião da coordenação da campanha.

“Vamos seguir trabalhando, lutando, e agora é fundamental, para vocês que votaram na gente, aqueles que também não votaram, mas quem deseja um futuro melhor para o Brasil, principalmente para Pernambuco, a gente precisa garantir a eleição do presidente Lula. É muito importante”, disse.

A agenda de Lula nesta segunda-feira (5) contou com duas reuniões direcionadas à campanha do segundo turno. No primeiro encontro, o petista reuniu um grupo mais fechado para traçar em detalhes as estratégias a serem adotadas. Em seguida, o presidente recebeu parlamentares e aliados que participaram das disputas majoritárias nos estados.

‘Time de Lula’ projeta campanha no 2º turno

Em entrevista coletiva neste domingo (4), logo após acompanhar a apuração dos votos com familiares e aliados, o socialista ressaltou a mudança de foco após a derrota eleitoral no cenário estadual. “A gente está no meio de uma caminhada. A semente foi plantada e, de minha parte, não desistirei do Brasil, nem de Pernambuco. A nossa prioridade absoluta é a reeleição do presidente Lula”, disse.

Já Marília Arraes, comentou sobre a unidade construída em Pernambuco em torno do líder petista, que rendeu a vitória dos dois postulantes ao Senado. “A gente teve hoje uma grande vitória, a vitória contra a extrema direita. No nosso campo político, nós não tivemos nenhum fiapo de força de extrema direita. Muito pelo contrário, a gente juntou, uniu forças em apoio ao presidente Lula”, declarou.



Para Humberto Costa, o horizonte que se aproxima apresenta traz um panorama otimista em busca da reversão da desvantagem do primeiro turno. “Vamos traçar os planos para esse enfrentamento e, com toda a certeza, conseguir reverter esse cenário do primeiro turno. Lula é uma pessoa que o povo brasileiro conhece, conhece as suas ideias e os seus projetos, que apontam para um Brasil melhor. Acredito que esse argumento vai ser importante para revertermos esse resultado”, afirmou.