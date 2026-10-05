Cúpula do PT responsabiliza Sidônio Palmeira por erros na campanha de Lula e quer guinada na comunicação

Sem meias palavras, a ordem de Lula para a equipe foi direta: "mudar tudo" para conseguir se aproximar dos jovens, das mulheres e do espectro ideológico de centro

Sidônio é sócio do publicitário Raul Rabello, que assina a propaganda eleitoral de Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

À procura de culpados pela passagem do senador Flávio Bolsonaro (PT) para o segundo turno da eleição ao Palácio do Planalto na frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cúpula do PT vai dar uma guinada na comunicação da campanha.

Um dia depois de assistir à onda bolsonarista invadir o País, Lula participou de duas reuniões: uma mais reservada, apenas com o seleto grupo de coordenadores de sua campanha, e outra com aliados do PT e de outros partidos.

Sem meias palavras, a ordem de Lula para a equipe foi direta: "mudar tudo" para conseguir se aproximar dos jovens, das mulheres e do espectro ideológico de centro. O núcleo de coordenação da campanha será ampliado, com a participação de partidos aliados, como o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, e terá maior presença de integrantes do Nordeste, como o líder do PT no Senado, Camilo Santana.

No inventário de erros do primeiro turno, dirigentes do PT responsabilizam o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, por boa parte dos problemas. Sidônio é sócio do publicitário Raul Rabello, que assina a propaganda eleitoral de Lula.

Ao menos por enquanto, não se discute a substituição de Rabello, mas, sim, uma parceria com o marqueteiro Otávio Antunes, dono de um estilo mais agressivo de comunicação. O publicitário foi responsável pelos programas eleitorais de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

Haddad perdeu a eleição ao Palácio dos Bandeirantes, no primeiro turno, para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas essa fatura não foi debitada na conta de Antunes. O publicitário foi o criador da campanha sobre a "taxação BBB" - bilionários, bancos e bets -, lançada em meados do ano passado, em defesa da cobrança de impostos dos mais ricos. com a isenção dos mais pobres.

O processo de "caça às bruxas do PT" atribui a Sidônio a responsabilidade por convencer Lula a extinguir todas as apostas online no País, as chamadas bets, às vésperas do primeiro turno.

Coordenador da campanha de Lula, o presidente do PT, Edinho Silva, e o Ministério da Fazenda foram contra a medida radical, sob o argumento de que uma iniciativa assim, tomada de forma atabalhoada, não apenas provocaria impacto sobre a arrecadação federal como empurraria grande parte do eleitorado para o colo de Flávio.

A ideia inicial previa apenas a proibição dos cassinos online, como o jogo do Tigrinho. Mas Sidônio bateu o pé, mesmo comprando briga com Edinho e com a Fazenda. Procurado, o ministro não se manifestou sobre a insatisfação manifestada pelos petistas.

Além disso, o diagnóstico do PT é o de que o trabalho de redes sociais da campanha de Lula, no primeiro turno, foi pífio, possibilitando o avanço de Flávio nessa seara, até mesmo no exterior. Edinho chegou a acusar, sem provas, tentativas de interferência dos Estados Unidos e de outros países na disputa presidencial.

Como mostrou o Estadão, o trabalho de redes da campanha ficou fragmentado. Os perfis de Lula nas redes sociais são administrados pelo fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert e pela jornalista Nicole Briones, que trabalha no PT e cuida das plataformas digitais.