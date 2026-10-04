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Política
Eleições 2026

Executivo: 20 estados elegem governadores no primeiro turno

Raquel Lyra foi a única mulher eleita em primeiro turno. Além dela, outros dez governadores foram reeleitos

Isabella Fabricio

Publicado: 04/10/2026 às 23:06

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Raquel Lyra foi a única mulher eleita no 1º turno/Foto: Karol Rodrigues/DP Foto

Raquel Lyra foi a única mulher eleita no 1º turno (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Das 27 unidades federativas do Brasil — 26 estados e o Distrito Federal —, 20 elegeram seus governadores no primeiro turno. Desse total, 11 foram reeleitos. A única mulher eleita no primeiro turno foi Raquel Lyra (PSD), reeleita em Pernambuco.

Entre os governadores eleitos neste domingo (4), oito são do Nordeste, quatro do Norte, três do Sul, três do Centro-Oeste e dois do Sudeste.

A Região Sul é a única do país em que nenhum estado terá segundo turno. No Nordeste, apenas o Rio Grande do Norte decidirá seu próximo governador em uma segunda votação, marcada para 25 de outubro. Já no Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais terão segundo turno.

No Norte do país, três estados também decidirão seus governadores em segundo turno. No Centro-Oeste, apenas o Distrito Federal ainda não definiu quem governará a unidade federativa pelos próximos quatro anos.

Veja os governadores eleitos no 1º turno:

NORDESTE

Alagoas
JHC (PSDB) 52,19%
Renan Filho (MDB) 47,39%

Bahia
Jerônimo Rodrigues (PT) 55,63% - Reeleito
ACM Neto (União) 43,89%

Ceará
Elmano De Freitas (PT) 53,12% - Reeleito
Ciro Gomes (PSDB) 46,29%

Maranhão
Eduardo Braide (PSD) 54,08%
Orleans Brandão (MDB) 34,70%

Paraíba
Lucas Ribeiro (PP) 64,30% - Reeleito
Efrain Filho (PL) 24,18%

Pernambuco
Raquel Lyra (PSD) 53,27% - Reeleita
João Campos (PSB) 44,81%

Piauí
Rafael Fonteles (PT) 70,90% - Reeleito
Joel Rodrigues (PP) 27,54%

Sergipe
Fábio (PSD) 59,27% - Reeleito
Valmir de Francisquinho (Republicanos) 37,48%

SUDESTE

Minas Gerais
Cleitinho Azevedo (Republicanos) - 55,41%
Petrus Ananias (PT) - 26,31%

São Paulo
Tarcísio de Freitas (Republicanos) 62,65% - Reeleito
Fernando Haddad (PT) 36,42%

SUL

Paraná
Sérgio Moro (PL) 50,10%
Sandro Alex (PSD) 25,36%

Rio Grande do Sul 

Luciano Zucco ( PL) 58,05%
Juliana Brizola (PDT) 31,65%

Santa Catarina
Jorginho Mello (PL) 68,98% - Reeleito
Gelson Merísio (PSB) 15,66%

CENTRO-OESTE

Goiás
Daniel Vilela (MDB) -59,17% - Reeleito
Wilder Morais (PL) 21,96%

Mato Grosso
Otaviano Pivetta (Republicanos) 60,77% - Reeleito
Wellington Fagundes (PL) 23,19%

Mato Grosso do Sul
Eduardo Riedel (PP) 67,07% - Reeleito

NORTE

Amapá
Furlan (PSD) 62,75%
Clécio (União) 36,97%

Pará
Dr. Daniel (Podemos) 51,40%
Hana Ghassan (MDB) 46,50%

Rondônia
Marcos Rogério (PL) 56,86%
Adailton Furia (PSD) 20,06%

Roraima
Arthur Henrique (PL) 69,13%
Soldado Sampaio (Republicanos) 29,25%

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