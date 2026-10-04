Executivo: 20 estados elegem governadores no primeiro turno

Raquel Lyra foi a única mulher eleita em primeiro turno. Além dela, outros dez governadores foram reeleitos

Raquel Lyra foi a única mulher eleita no 1º turno (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Das 27 unidades federativas do Brasil — 26 estados e o Distrito Federal —, 20 elegeram seus governadores no primeiro turno. Desse total, 11 foram reeleitos. A única mulher eleita no primeiro turno foi Raquel Lyra (PSD), reeleita em Pernambuco.

Entre os governadores eleitos neste domingo (4), oito são do Nordeste, quatro do Norte, três do Sul, três do Centro-Oeste e dois do Sudeste.

A Região Sul é a única do país em que nenhum estado terá segundo turno. No Nordeste, apenas o Rio Grande do Norte decidirá seu próximo governador em uma segunda votação, marcada para 25 de outubro. Já no Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais terão segundo turno.

No Norte do país, três estados também decidirão seus governadores em segundo turno. No Centro-Oeste, apenas o Distrito Federal ainda não definiu quem governará a unidade federativa pelos próximos quatro anos.

Veja os governadores eleitos no 1º turno:

NORDESTE

Alagoas

JHC (PSDB) 52,19%

Renan Filho (MDB) 47,39%



Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) 55,63% - Reeleito

ACM Neto (União) 43,89%



Ceará

Elmano De Freitas (PT) 53,12% - Reeleito

Ciro Gomes (PSDB) 46,29%



Maranhão

Eduardo Braide (PSD) 54,08%

Orleans Brandão (MDB) 34,70%



Paraíba

Lucas Ribeiro (PP) 64,30% - Reeleito

Efrain Filho (PL) 24,18%



Pernambuco

Raquel Lyra (PSD) 53,27% - Reeleita

João Campos (PSB) 44,81%



Piauí

Rafael Fonteles (PT) 70,90% - Reeleito

Joel Rodrigues (PP) 27,54%



Sergipe

Fábio (PSD) 59,27% - Reeleito

Valmir de Francisquinho (Republicanos) 37,48%

SUDESTE



Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (Republicanos) - 55,41%

Petrus Ananias (PT) - 26,31%



São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) 62,65% - Reeleito

Fernando Haddad (PT) 36,42%

SUL



Paraná

Sérgio Moro (PL) 50,10%

Sandro Alex (PSD) 25,36%



Rio Grande do Sul

Luciano Zucco ( PL) 58,05%

Juliana Brizola (PDT) 31,65%



Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) 68,98% - Reeleito

Gelson Merísio (PSB) 15,66%

CENTRO-OESTE



Goiás

Daniel Vilela (MDB) -59,17% - Reeleito

Wilder Morais (PL) 21,96%

Mato Grosso

Otaviano Pivetta (Republicanos) 60,77% - Reeleito

Wellington Fagundes (PL) 23,19%



Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PP) 67,07% - Reeleito



NORTE



Amapá

Furlan (PSD) 62,75%

Clécio (União) 36,97%



Pará

Dr. Daniel (Podemos) 51,40%

Hana Ghassan (MDB) 46,50%



Rondônia

Marcos Rogério (PL) 56,86%

Adailton Furia (PSD) 20,06%



Roraima

Arthur Henrique (PL) 69,13%

Soldado Sampaio (Republicanos) 29,25%