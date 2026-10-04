JHC (PSDB) é eleito governador de Alagoas

Candidato do PSDB superou Renan Filho (PP), que era apoiado pelo atual governador João Azêvedo (PSB)

JHC (PSDB), eleito governador no Rio Grande do Norte (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-prefeito de Maceió, JHC (PSDB), foi eleito governador de Alagoas no primeiro turno neste domingo (4), após uma apuração marcada por contornos dramáticos e disputa voto a voto.

O candidato do MDB, Renan Filho, chegou a abrir vantagem e liderar o início da contagem dos votos, mas JHC reagiu com a entrada dos dados da capital e de colégios eleitorais estratégicos, consolidando a virada na reta final.



Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PSDB garantiu a vitória definitiva com 52,19% dos votos válidos.