Reeleição de Raquel Lyra: relembre as principais promessas de campanha para próximo mandato

O plano registrado pela chapa Raquel-Priscila está dividido em seis grandes eixos, que passam por educação, saúde, segurança e direitos humanos, desenvolvimento econômico e infraestrutura, meio ambiente e gestão pública

Raquel Lyra e Priscila Krause chegam juntas ao segundo mandato (Foto: Sandy James/DP Foto)

A governadora de Pernambuco reeleita, Raquel Lyra (PSD), chegou às urnas neste domingo (4) com um programa que aposta na continuidade de projetos iniciados no primeiro mandato, mas também reúne novas obras e metas para os próximos quatro anos.



Entre as propostas apresentadas no plano de governo para 2027 a 2030 estão a ampliação da rede hospitalar, intervenções em rodovias, expansão do abastecimento de água, investimentos no sistema prisional e medidas voltadas à educação, segurança pública e assistência social.

Ao longo da campanha, no entanto, Raquel também passou a detalhar compromissos que aparecem de forma mais ampla no documento e acrescentou metas específicas em entrevistas, sabatinas e atos políticos.

É o caso da promessa de abrir 30 novas escolas técnicas, criar 100 mil vagas de formação profissional, ampliar o Mães de Pernambuco de 100 mil para 150 mil beneficiárias, colocar as 15 Delegacias da Mulher para funcionar 24 horas e construir um Hospital Regional em Petrolina, estimado pela candidata em R$ 300 milhões.

O plano registrado pela chapa de Raquel e Priscila Krause (PSD), sua vice, está dividido em seis grandes eixos, que passam por educação, saúde, segurança e direitos humanos, desenvolvimento econômico e infraestrutura, meio ambiente e gestão pública.

Educação: 30 escolas técnicas, 100 mil vagas e 250 creches



Uma das principais apostas para um eventual segundo mandato está na expansão da educação profissional. Em sabatina promovida pela Fecomércio, em 14 de setembro, Raquel prometeu abrir mais 30 escolas técnicas estaduais, argumentando que Pernambuco enfrenta falta de trabalhadores qualificados em determinados setores da economia.

No dia seguinte, a candidata acrescentou outra meta: chegar a 100 mil vagas em cursos técnicos. Também reafirmou o compromisso de concluir as 250 creches prometidas ainda na campanha de 2022. Segundo Raquel, 100 unidades deverão estar entregues até o fim de 2026 e o conjunto das 250, concluído até o primeiro semestre de 2027.

O programa para 2027-2030 mantém a educação infantil como uma das prioridades e prevê apoio financeiro e técnico aos municípios responsáveis pelas novas unidades, além da expansão da alfabetização na idade adequada.

Saúde: novos hospitais e promessa de zerar filas



Na saúde, o plano de governo prevê continuar a reestruturação da rede estadual de média e alta complexidade, incluindo reformas e ampliações de hospitais.



Durante a campanha, Raquel foi além do texto geral e prometeu novos hospitais no Recife e no interior, além da continuidade da expansão da rede voltada à saúde da mulher.



Uma das propostas ganhou endereço e valor na reta final. Em Petrolina, no dia 26 de setembro, Raquel anunciou investimento de R$ 300 milhões no Hospital Regional de Petrolina. Segundo ela, o terreno já foi escolhido e o projeto estava em fase final de elaboração. A candidata também prometeu transformar o Hospital Dom Malan em unidade voltada à pediatria e maternidade.

Outra meta anunciada é zerar a fila de exames e cirurgias no Estado. O programa prevê ainda concluir hospitais em construção, ampliar a rede materno-infantil e fortalecer a regionalização do atendimento.

Segurança: 3,9 mil novos profissionais e DEAMs 24 horas



Na segurança pública, Raquel anunciou durante a campanha um novo concurso com 3,9 mil vagas para as forças estaduais, incluindo as polícias Militar, Civil e Científica.

A contratação de pessoal está diretamente relacionada a outro compromisso assumido pela candidata: colocar todas as 15 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) para funcionar 24 horas.

Atualmente, sete unidades oferecem atendimento ininterrupto. Raquel afirmou que pretende ampliar o serviço a partir da entrada dos novos servidores.

O plano de governo inclui ainda expansão e modernização do sistema penitenciário, com novos equipamentos e ampliação da capacidade de ressocialização.

Moradia: 50 mil famílias e fim das palafitas

Habitação também ganhou metas mais específicas durante a campanha. Em sabatina à CNN, Raquel prometeu ampliar o Morar Bem PE para alcançar 50 mil famílias, incluindo novas moradias, reformas e regularização fundiária.



Na ocasião, afirmou ainda que pretende acabar com as palafitas em Pernambuco, priorizando famílias que vivem em habitações precárias e áreas de risco da Região Metropolitana.

Mobilidade: ônibus climatizados e elétricos

Na Região Metropolitana, a candidata promete renovar a frota e melhorar a estrutura do transporte público.

Raquel assumiu o compromisso de chegar a 100% dos ônibus com ar-condicionado e afirmou, durante a campanha, que novos veículos climatizados já seriam incorporados à frota ainda em 2026.

O plano também prevê a incorporação de ônibus elétricos, intervenções em terminais integrados e corredores de transporte e continuidade da recuperação do Metrô do Recife.

Na malha rodoviária, estão previstas novas etapas do PE na Estrada, duplicações e requalificações de rodovias estaduais, além da articulação com o governo federal para obras em BRs que cortam Pernambuco.