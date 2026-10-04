Lula chega a hotel onde irá acompanhar apuração em São Paulo
O petista deverá falar com a imprensa após o encerramento da apuração do TSE; Lula votou pela manhã em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo
Publicado: 04/10/2026 às 18:55
Lula chega a hotel onde irá acompanhar apuração em São Paulo (Ricardo Stuckert / PR)
O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou no início da noite deste domingo (4) ao hotel onde irá acompanhar a apuração do primeiro turno das eleições. O hotel fica na região da Avenida Paulista, na área central da cidade de São Paulo. O petista deverá falar com a imprensa após o encerramento da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lula votou pela manhã em São Bernardo do Campo, na Grande SP, e em seguida foi para sua casa, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital.
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