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ELEIÇÕES 2026

Lula chega a hotel onde irá acompanhar apuração em São Paulo

O petista deverá falar com a imprensa após o encerramento da apuração do TSE; Lula votou pela manhã em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo

Estadão Conteúdo

Publicado: 04/10/2026 às 18:55

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Lula chega a hotel onde irá acompanhar apuração em São Paulo/Ricardo Stuckert / PR

Lula chega a hotel onde irá acompanhar apuração em São Paulo (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou no início da noite deste domingo (4) ao hotel onde irá acompanhar a apuração do primeiro turno das eleições. O hotel fica na região da Avenida Paulista, na área central da cidade de São Paulo. O petista deverá falar com a imprensa após o encerramento da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Lula votou pela manhã em São Bernardo do Campo, na Grande SP, e em seguida foi para sua casa, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital.

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