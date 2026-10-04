Confira a apuração do resultado e veja os deputados eleitos em Pernambuco

Em Pernambuco, os 7.225.744 milhões de eleitores aptos escolhem entre sete candidatos a Assembleia Legislativa

Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) (Foto: Sandy James/DP Foto)

A apuração do primeiro turno das eleições 2026 teve início às 17h deste domingo e o os votos dos mais de 7 milhões de eleitores do estado definirá a nova composição da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Ao todo, 517 candidatos de todo o estado e de inúmeras siglas disputam as 49 cadeiras da Casa de Joaquim Nabuco.

Apuração das eleições 2026 em Pernambuco

Com o fim da votação, às 17h (horário de Brasília), os dados dos Boletins de Urna, que registram o resultado da seção eleitoral, começam a ser transmitidos para a totalização. As informações são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à medida que os boletins são recebidos e processados.

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