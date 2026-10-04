Veja como foi a votação dos candidatos aos governos no Nordeste

Na maior parte dos nove estados, os candidatos compareceram aos locais de votação acompanhados de familiares, candidatos a vice ou aliados políticos

Urna eletrônica (Foto: TSE)

Em Pernambuco, o ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo João Campos (PSB) votou pela manhã, no bairro de Apipucos, na Zona Norte da capital.

Ele compareceu acompanhado por seu candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos); pelo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), e pelos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), votou em Caruaru, no Agreste do Estado, sua cidade natal. Raquel foi acompanhada dos seus filhos, da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD) e dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha.

Já o candidato pelo PSOL, Ivan Moraes (PSOL) chegou ao local acompanhado da esposa, Daiane Dutra, dos filhos e do pai. Também estiveram presentes o candidato ao Senado pela chapa, Paulo Rubem (REDE), a candidata a vice-governadora, Alice Gabino, os candidatos a deputado Ricardo Gadêlha (REDE), Mari Lessa e Daniel Valença (PSOL).

Alagoas

Acompanhado da esposa e dos filhos, JHC (PSDB) votou no início da tarde no Colégio Anchieta, em Maceió, capital alagoana.

Já Renan Filho (MDB) votou logo no início da manhã, também na capital alagoana. Ele chegou acompanhado da esposa e dos filhos.

Bahia

Na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste, o candidato ACM Neto (União Brasil) votou na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. Ele foi acompanhado da esposa, dos três filhos e dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

O atual governador do estado e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), votou no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, também na capital baiana. Ele chegou acompanhado da esposa, Tatiana Velloso, do filho, João Gabriel Velloso, do vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), do candidato ao Senado Rui Costa (PT) e de outros candidatos e apoiadores do partido.

Ceará

No Ceará, Ciro Gomes (PSDB) votou na sede da Secretaria da Saúde do Ceará, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, capital do Ceará. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Roberto Cláudio, e dos candidatos ao Senado Capitão Wagner e Alcides Fernandes, entre outros apoiadores.

Elmano de Freitas, candidato pelo PT, votou por volta das 10h na Escola Francisco Martins de Morais, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O candidato chegou ao local de votação acompanhado do senador Camilo Santana, da candidata a vice, Gabriella Aguiar, do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, da candidata ao Senado Luizianne Lins (Rede) e do candidato ao Senado Cid Gomes (PSB), entre outros apoiadores.

Maranhão

O candidato ao governo do Maranhão pelo PT, Felipe Camarão, votou no centro universitário UNDB, no bairro Jardim Renascença, em São Luís. Ele chegou ao local acompanhado de familiares e candidatos a deputado estadual e federal.

Eduardo Braide (PSD) também votou na capital maranhense. Ele chegou ao local de votação por volta das 9h, acompanhado da esposa, Graziela Braide, e do candidato ao Senado Fufuca.

Já Orleans Brandão (MDB) votou neste domingo (4), em Colinas, município da microrregião das Chapadas do Alto Itapecuru. Ele chegou acompanhado da esposa, Fernanda Heluy, dos filhos e do tio, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (MDB).

Paraíba

No estado da Paraíba, o candidato Efraim Filho (PL) foi um dos primeiros a votar. Ele estava acompanhado do candidato ao Senado Marcelo Queiroga (PL) e de familiares.

Já Cícero Lucena (MDB) votou no bairro Jardim Oceania, em João Pessoa. Ele compareceu ao local de votação acompanhado do filho, Mercinho Lucena (PSD), candidato à reeleição para deputado federal.

O candidato Lucas Ribeiro (PP) votou na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no Centro de Campina Grande. Ele foi acompanhado da mãe, Daniella Ribeiro (PP), também candidata e primeira suplente de senador; do candidato ao Senado João Azevêdo (PSB); do candidato ao Senado Nabor Wanderley (Republicanos) e de assessores.

Piauí

Joel Rodrigues (PP) votou no Colégio Madre Savina, em Teresina, capital do Piauí. Ele chegou ao local de votação acompanhado do candidato à reeleição para o Senado pelo Piauí, Ciro Nogueira (PP), e de outros aliados e apoiadores.

Rafael Fonteles, candidato pelo PT, também votou em Teresina. Ele chegou ao local de votação acompanhado da família e de apoiadores.

Rio Grande do Norte

Álvaro Dias (PL) votou em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ele foi acompanhado de apoiadores e correligionários.

Cadu de Lula (PT) votou às 10h40, também em Natal. Ele chegou ao local de votação acompanhado da noiva.

Já Allyson Bezerra, do União Brasil, votou no fim da manhã, na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Ele estava acompanhado da esposa.

Sergipe

Valmir de Francisquinho, do Republicanos, votou em Itabaiana. Ele compareceu ao local acompanhado da candidata a vice-governadora, Priscila Felizola, da prefeita Emília Correia e dos candidatos ao Senado André David e Eduardo Amorim, todos do Republicanos.

Já Fábio, candidato pelo PSD, votou na capital sergipana, Aracaju. Ele esteve acompanhado da esposa e secretária de Estado da Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, além de lideranças políticas.



