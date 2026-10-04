Nunes Marques diz que "intercorrências como celular são naturais" e que "a justiça eleitoral adota providências"

O ministro foi questionado sobre o episódio em que o candidato Romeu Zema (Novo) foi flagrado votando neste domingo (4), com o celular na mão; Zema disse que não foi alertado sobre isso

O ministro disse ainda que "não houve praticamente nenhum problema" no deslocamento de eleitores em razão de eventos climáticos (Luiz Roberto/TSE)





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse que o uso de celular na cabine de votação é uma intercorrência natural e que a Justiça Eleitoral deve adotar providências sobre a prática.

Nunes Marques foi questionado sobre o episódio em que o candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi flagrado votando neste domingo (4) com o celular na mão. Zema disse que não foi alertado sobre isso.

"Há um monitoramento constante, houve treinamento, todos os mesários recebem treinamento para obstar, na cabine de votação, a entrada de equipamentos eletrônicos. Algumas intercorrências não naturais que ocorram, e a Justiça Eleitoral deve adotar as providências", disse o ministro em coletiva de imprensa realizada na sede do TSE.

Nunes Marques também afirmou que "há uma tradição de judicialização" no País e era esperado que candidatos fossem à Justiça para questionar aspectos relacionados às eleições. "Muitos fatores podem ser questionados, mas em relação ao nosso sistema eleitoral estamos bastante confiantes de que não temos ainda do que se queixar. Estamos a quase três horas do final da votação e tudo tem funcionado na maior normalidade e com a maior transparência possível", afirmou.

O ministro ainda disse que não houve "praticamente nenhum problema" no deslocamento de eleitores em razão de eventos climáticos. Havia esse temor devido ao El Niño, que intensifica secas no Norte e Nordeste e chuvas intensas na região Sul. Segundo ele, a maior preocupação era a região Norte, onde muitos eleitores dependem do transporte fluvial.

"Na região Sul, em que pese as fortes chuvas e ventos de hoje, não houve inundação e alagamento que impedisse o deslocamento", acrescentou.