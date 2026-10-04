Eleições 2026: veja como votaram presidenciáveis e candidatos ao Governo de Pernambuco neste domingo (4)

Votação começou às 8h e segue até as 17h, no horário de Brasília

Presidenciáveis e candidatos ao Governo de Pernambuco (Fotos: Reprodução | Vital Marcio/Esp DP | Maurício Ferry/DP Foto | Mauro Pimentel/AFP | Nelson Almeida/AFP | Reprodução/Redes Sociais | Paulo Pinto/Agência Brasil)

Os principais candidatos à Presidência da República e ao Governo de Pernambuco foram às urnas neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. A votação começou às 8h e segue até as 17h, no horário de Brasília.

Candidatos ao Governo de Pernambuco

Raquel Lyra

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) chegou por volta das 10h ao Colégio Diocesano de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para votar.

Raquel foi acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

O pai de Raquel, o ex-governador João Lyra Neto, também acompanhou a votação em Caruaru.

João Campos

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) chegou por volta das 8h40 à Escola de Referência em Ensino Médio Professor Cândido Duarte, na Zona Norte do Recife, para votar.

João Campos foi acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) e da senadora Teresa Leitão (PT).

Também estiveram no local o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), os irmãos de João Campos, Zé Campos e Pedro Campos, candidato a deputado federal pelo PSB, além da mãe, Renata.

Ivan Moraes

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) votou por volta das 9h40 no Colégio Vera Cruz, na Zona Norte do Recife.

Ivan chegou ao local acompanhado da esposa, Daiane Dutra, dos filhos e do pai. Também estiveram presentes o candidato ao Senado pela chapa, Paulo Rubem (REDE), a candidata a vice-governadora, Alice Gabino, e os candidatos a deputado Ricardo Gadêlha (REDE), Mari Lessa e Daniel Valença (PSOL).

Candidatos à Presidência da República

Lula

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), votou na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O local registrou movimentação de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, equipes de imprensa e apoiadores que aguardavam a chegada do presidente para acompanhar a votação.

Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) chegou na manhã deste domingo (4) à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para votar no primeiro turno das Eleições 2026.

Após votar no Rio de Janeiro, a previsão da campanha era que Flávio seguisse para Brasília, onde acompanharia a apuração dos votos.

Augusto Cury

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) votou pela manhã na cidade de Colina, no interior de São Paulo, por volta das 11h deste domingo (4). O escritor participa da disputa pelo Palácio do Planalto em chapa com Júlio Delgado, seu colega de partido.

Romeu Zema

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) votou por volta das 9h deste domingo (4), na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Durante a votação, Zema foi visto com um aparelho celular nas mãos dentro da cabine. O uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos na cabine de votação é proibido pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais informou que o caso será apurado.

Após votar, Zema afirmou que levou o aparelho por hábito e disse que não foi alertado pelos mesários.

Ronaldo Caiado

O ex-governador do Goiás (GO) e candidato do Partido Social Democrático (PSD) à disputa presidencial, Ronaldo Caiado, registrou seu voto numa escola em Nova Crixás (GO). Ele votou ao lado de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e seu vice na chapa.

Caiado, depois, acompanhará as votações do governador Daniel Vilela e de Gracinha Caiado, em Goiânia, antes de seguir para o Palácio das Esmeraldas, onde acompanhará a apuração do primeiro turno a partir das 17h. Após a apuração, Caiado concederá coletiva.

Com informações do Estadão Conteúdo

