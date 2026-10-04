Zema é visto com celular na cabine de votação em Araxá; TRE-MG apura possível crime eleitoral

Candidato alegou hábito e disse que não foi alertado por mesários; presidente do tribunal mineiro ressalta que conduta é proibida e pode caracterizar crime eleitoral

Zema alegou hábito e disse que não foi alertado por mesários; presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga ressalta que conduta é proibida e pode caracterizar crime eleitoral. (Reprodução de vídeo)

Na manhã deste domingo (4), o candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) foi visto com um aparelho celular nas mãos no momento em que votava em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Em imagens que circulam nas redes sociais, o candidato aparece segurando o telefone enquanto se dirige à urna eletrônica.

Questionado sobre o uso do equipamento na cabine, Zema afirmou que portava o telefone por hábito e declarou não ter sido alertado pela mesa receptora.

"Eu ando com o celular o dia todo. Ele é quase como se fosse um dedo. Ninguém me lembrou ali e eu fui votar normalmente. Não fotografei nada, não fiz nada com o celular ali. Fui só votar mesmo. A cola eu levei no papel", alegou Zema.

???????? Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência, é flagrado usando celular na cabine de votação, o que é proibido. https://t.co/uULKDLkX79 — Eixo Político (@eixopolitico) October 4, 2026

TRE-MG confirma investigação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou na manhã deste domingo, durante coletiva de imprensa sobre o balanço parcial do pleito no estado, que a Justiça Eleitoral vai apurar o caso.

"Em primeiro lugar, valem as regras. E as regras dizem que não é possível usar o celular na cabine de votação. Nós temos que apurar especificamente o caso, verificar os seus contornos para emitir uma opinião, um veredito, uma decisão final. Isso é irregular e caracteriza crime. Isso pode inclusive gerar pena de detenção", declarou o presidente do órgão.

Proibição do uso de celular na urna

Segundo a legislação eleitoral brasileira, o porte de aparelhos eletrônicos , como celulares, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer dispositivo capaz de registrar o voto ou quebrar o sigilo das urnas, é estritamente proibido na cabine de votação.

Antes de se dirigir à urna eletrônica, o eleitor deve obrigatoriamente desligar e entregar o equipamento aos mesários na mesa receptora.