TSE: Nunes Marques cita "pouquíssimas intercorrências" e 0,2% de urnas trocadas
De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, 1.121 urnas haviam sido substituídas até o início da coletiva
Publicado: 04/10/2026 às 14:53
O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Luiz Roberto/TSE)
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (4) que houve, até o momento, "pouquíssimas" intercorrências nas eleições. Ele cumprimentou jornalistas e fez uma breve fala ao visitar a área de imprensa do Centro de Divulgação das Eleições (CDE) na sede da Corte, na capital federal. De acordo com o magistrado, até a coletiva, 1.121 urnas haviam sido substituídas, 0,2% do total.
"Pouquíssimas intercorrências. Uma árvore caída. Duas cidades sem energia, mas nossas baterias funcionando bem. Todos os setores do tribunal estão funcionando e todo o trabalho preventivo que foi feito dando resultado", declarou, dizendo que deve voltar a falar com a imprensa em coletiva no começo desta tarde.
O presidente do #TSE, ministro Kassio Nunes Marques, apresentou balanço parcial das #Eleições2026. Até a coletiva, 1.121 urnas haviam sido substituídas, 0,2% do total. Segundo o ministro, todas as seções eleitorais funcionavam normalmente. https://t.co/WnEnozwwJs— TV Senado (@tvsenado) October 4, 2026