Hoje é o dia em que todos os brasileiros são iguais, do mais pobre ao mais rico, afirma Toffoli
O ministro também destacou que a eleição define o futuro do Brasil, dos Estados e dos parlamentos, e ressaltou a confiança no sistema eletrônico de votação
Publicado: 04/10/2026 às 15:24
O momento do voto é o momento em que 152 mil e 700 mil brasileiros são iguais, disse Toffoli (Ton Molina/STF)
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo (4), que o dia da eleição é o momento em que todo cidadão brasileiro é "efetivamente" igual, diante do direito de escolher seus candidatos nas urnas.
"Hoje é o dia em que todo cidadão é igual efetivamente um ao outro, do mais idoso ao jovem. Aquele que tenha mais condições econômicas, aquele que tenha condições de dificuldades de vida. O momento do voto é o momento em que 152 mil e 700 mil brasileiros são iguais. Essa é a importância de vir votar", disse o ministro a jornalistas depois de registrar seu voto.
O ministro também destacou que a eleição define o futuro do Brasil, dos Estados e dos parlamentos, e ressaltou a confiança no sistema eletrônico de votação. "É poder exercer esse voto, que depois é devidamente apurado pela urna eletrônica", declarou.
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