Hoje é o dia em que todos os brasileiros são iguais, do mais pobre ao mais rico, afirma Toffoli

O ministro também destacou que a eleição define o futuro do Brasil, dos Estados e dos parlamentos, e ressaltou a confiança no sistema eletrônico de votação

O momento do voto é o momento em que 152 mil e 700 mil brasileiros são iguais, disse Toffoli (Ton Molina/STF)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste domingo (4), que o dia da eleição é o momento em que todo cidadão brasileiro é "efetivamente" igual, diante do direito de escolher seus candidatos nas urnas.



"Hoje é o dia em que todo cidadão é igual efetivamente um ao outro, do mais idoso ao jovem. Aquele que tenha mais condições econômicas, aquele que tenha condições de dificuldades de vida. O momento do voto é o momento em que 152 mil e 700 mil brasileiros são iguais. Essa é a importância de vir votar", disse o ministro a jornalistas depois de registrar seu voto.

O ministro também destacou que a eleição define o futuro do Brasil, dos Estados e dos parlamentos, e ressaltou a confiança no sistema eletrônico de votação. "É poder exercer esse voto, que depois é devidamente apurado pela urna eletrônica", declarou.