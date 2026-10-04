PF apreende R$ 789 mil e conduz 59 pessoas a delegacias
Corrupção eleitoral e propaganda irregular lideram ocorrências, segundo a PF; ao todo, 59 pessoas foram conduzidas até 12h30
Publicado: 04/10/2026 às 14:30
Polícia Federal cumpriu mandados em Pernambuco e São Paulo (DIVULGAÇÃO/PF)
A Polícia Federal (PF) instaurou seis inquéritos policiais e formalizou 18 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por suspeita de crimes eleitorais até as 12h30 deste domingo (4). Entre os principais ilícitos apurados pela corporação estão corrupção eleitoral, principalmente a compra de votos, e propaganda eleitoral irregular.
As ocorrências foram registradas em 17 estados e no Distrito Federal:
- Nordeste: Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe;
- Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima;
- Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;
- Centro-Oeste: Distrito Federal e Mato Grosso;
- Sul: Rio Grande do Sul.
Segundo o balanço divulgado pela PF, 59 pessoas foram conduzidas a delegacias até o momento. Além disso, a corporação apreendeu R$ 789,8 mil em bens e valores, dos quais R$ 383,6 mil estavam em espécie.
A Polícia Federal ressaltou que os dados e montantes divulgados são preliminares e passarão por auditagem e conferência ao longo do dia.
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