Crimes eleitorais passam de 120 ocorrências em Pernambuco no primeiro turno

Boca de urna e compra de votos concentram registros de crime. Polícia Federal atingiu limite de atendimento no Recife e Polícia Civil passou a receber ocorrências

Secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho (Paulo Matheus/Esp DP)

Pernambuco já registrou 124 ocorrências de crimes eleitorais neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições. Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho, a quantidade de casos de boca de urna e compra de votos está acima do que costuma ser registrado historicamente durante o pleito.

“Infelizmente, não está sendo uma eleição tranquila. Nós temos ocorrências fora da curva histórica de boca de urna sendo realizada, de compra de votos”, afirmou.

De acordo com o secretário, imagens das câmeras de videomonitoramento da Secretaria de Defesa Social (SDS), além de vídeos publicados em redes sociais, estão sendo utilizadas para identificar suspeitos. A pasta mantém mais de mil câmeras espalhadas pelo estado.

Alessandro de Carvalho afirmou que, por volta das 10h30, havia 50 chamados no 190 relacionados a locais com suspeitas de boca de urna. As equipes foram deslocadas para atender as ocorrências.

Polícia Federal atinge limite no Recife

No Recife, onde a Polícia Federal tem prioridade na apuração dos crimes eleitorais, a corporação informou à SDS que havia atingido a capacidade de atendimento para receber pessoas conduzidas por suspeita de crimes eleitorais. A partir disso, a Polícia Civil passou a receber as ocorrências na capital.

A prioridade da Polícia Federal também ocorre em Caruaru e Salgueiro. Nas demais localidades, a Polícia Civil atua na apuração dos casos. O secretário afirmou que os crimes também poderão ser investigados posteriormente, mesmo quando não houver prisão em flagrante.

“Quem não for autuado em flagrante vai responder por crime posteriormente. Inquéritos serão instaurados por portaria com base nas imagens que estão sendo gravadas, seja pelas nossas câmeras da SDS, seja pelas imagens que circulam em rede social”, disse.

Mais de 10 mil policiais nas ruas

Segundo Alessandro, 15 mil policiais foram empregados exclusivamente na operação de segurança das eleições neste domingo. O planejamento, segundo ele, foi elaborado com base no histórico de ocorrências dos pleitos anteriores.

“O efetivo que esperávamos ser suficiente. Só que essa eleição foi diferente. A quantidade de ocorrências de boca de urna e de compra de votos supera qualquer média histórica”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo César Torres de Medeiros, também afirmou que a corporação mantém reforço no estado e destacou a atuação da chamada Operação Saturação.

Segundo o comandante, a operação foi realizada na noite de sábado (3), com reforço do policiamento na Região Metropolitana do Recife para prevenir crimes eleitorais, além de homicídios e crimes contra o patrimônio.

Polícia Civil recebe ocorrências

O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Felipe Monteiro Costa, explicou que crimes eleitorais são aqueles praticados com o objetivo de interferir na liberdade de escolha do eleitor.

Entre os exemplos citados estão a distribuição irregular de material de campanha e a corrupção eleitoral, quando há oferecimento de vantagem econômica em troca de voto.

“Tem chegado muita ocorrência de boca de urna, algumas dessas com valor em espécie também, que aí na delegacia se apura efetivamente se estava tendo essa compra de voto, essa corrupção eleitoral”, afirmou.

Segundo o delegado-geral, ainda não havia, até o fim da manhã, um levantamento consolidado sobre os locais com maior concentração de ocorrências nem informações suficientes para apontar a participação de candidatos nos casos.

Ele afirmou que as informações recebidas por diferentes canais, incluindo o Tribunal Regional Eleitoral, o aplicativo Pardal, a ouvidoria e os canais internos das forças de segurança, ainda estavam sendo analisadas.

A Polícia Civil informou que as ocorrências registradas durante o dia serão posteriormente depuradas para identificar os casos que efetivamente configuram crimes eleitorais e responsabilizar os envolvidos.