Teresa Leitão espera vitória de Marília e Humberto ao Senado: "Time completo"

Senadora compareceu ao local de votação na tarde deste domingo (4) (Vital Márcio/Esp DP)

A senadora Teresa Leitão (PT) votou, na tarde deste domingo (4), no Colégio Imaculado Coração de Maria, no Bairro Novo, em Olinda. A parlamentar se disse confiante nas vitórias de Humberto Costa (PT) e Marília Arraes para ampliar o “time de Lula” na bancada da casa legislativa.

“Estamos concluindo a nossa comitiva com o meu voto. Estamos com o coração cheio de esperança, com muita convicção e certeza de que o Brasil vai continuar nas mãos do melhor presidente que ele já teve. É João aqui e Lula lá, e Humberto e Marília comigo. Espero os dois no Senado”, disse Teresa Leitão.



A senadora afirma que a convivência com Humberto foi crucial para ela desde que tomou posse no Senado, em 2023, e que, com Marília, Pernambuco poderá ampliar a representatividade feminina no Senado.

“Humberto é uma pessoa muito experiente, me deu muita segurança quando cheguei ao Senado. Agora o time tá completo. Tivemos a primeira mulher senadora eleita em 2022 e podemos ter uma bancada com duas mulheres senadoras. Acho que isso vai ser muito bom para o presidente Lula e para João Campos porque vamos trabalhar unidos pelo povo de Pernambuco”, afirma a senadora.