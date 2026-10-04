"Contamos com a vitória": Marília Arraes vota no Recife acompanhada de João e Humberto

A candidata ao Senado por Pernambuco também comentou o favoritismo nas pesquisas

Marília Arraes vota com familiares e companheiros de chapa (Foto: Crysli Viana)

A candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) votou na manhã deste domingo (4), no Colégio GGE, no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife. Ela chegou acompanhada do senador Humberto Costa (PT), que disputa a reeleição; do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB); e do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).

Após votar, Marília afirmou ter se emocionado com o momento e classificou a eleição como uma “festa da democracia”.

“Toda vez que eu vou votar, fico muito emocionada, porque sempre vi o voto como um instrumento de decisão importante que está nas mãos de cada um e cada uma. Então, agora estamos na festa da democracia, depois de ter feito uma campanha limpa, propositiva, olhando para o futuro, defendendo as pessoas, principalmente os brasileiros mais pobres, e estando do lado em que eu sempre estive”, afirmou Marília Arraes.

Apontada pelas últimas pesquisas Datafolha e Quaest entre os nomes que lideram a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, Marília disse esperar que o desempenho registrado nos levantamentos se confirme nas urnas.

“Contamos com a vitória porque trabalhamos muito para isso, não somente na eleição, mas durante a minha vida inteira. Foi uma vida dedicada ao trabalho em prol da população. Pesquisa é o que a gente sente, a pesquisa do povo, é o sentimento das pessoas, e a verdadeira pesquisa vai ser na contagem dos votos. Vamos esperar”, afirmou.

Mais cedo, Marília acompanhou João Campos durante a votação do candidato ao governo na Escola de Referência em Ensino Médio Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, também na Zona Norte do Recife.

A agenda da candidata neste domingo prevê ainda acompanhar as votações de Carlos Costa e Humberto Costa.