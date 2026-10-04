"Apresentamos as melhores propostas", diz Carlos Costa após voto no Recife

O candidato a vice-governador de Pernambuco na chapa de João Campos (PSB) votou no Colégio Marista São Luís, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

Carlos Costa votou no início da tarde deste domingo (4) (Vital Márcio/Esp DP)

O candidato a vice-governador de Pernambuco na chapa de João Campos (PSB), Carlos Costa (Republicanos), votou, na tarde deste domingo (4), no Colégio Marista São Luís, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. Além do ex-prefeito do Recife, ele chegou ao local acompanhado dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

Ele também recebeu o apoio da esposa, Áurea, dos filhos, e do irmão e candidato a deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos).

Ao Diario, Carlos ressaltou a importância da defesa da democracia e da união da coligação Frente Popular de Pernambuco.

“É uma campanha em que a gente procurou ser leve e propositivo. Apresentamos as melhores propostas para Pernambuco. E agora deixo para o povo escolher. Estou muito feliz com essa caminhada. Agora é aguardar o resultado das urnas”, pontua Costa.