Humberto Costa vota no Recife e aposta na vitória da Frente Popular

O senador e candidato à reeleição votou na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

O senador disputa uma das duas vagas pelo Senado em Pernambuco (Vital Márcio/Esp DP)

O senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT) votou, na manhã deste domingo (4), na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O voto dele foi acompanhado da também candidata à casa legislativa Marília Arraes (PDT); do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB); e do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).



Humberto acredita que o trabalho desempenhado na campanha e o crescimento nas pesquisas eleitorais resultarão na vitória da coligação Frente Popular de Pernambuco.



“A expectativa é muito positiva. Fizemos uma campanha muito boa, limpa. Tivemos um crescimento significativo nessa reta final. Isso nos dá a certeza e a convicção de que vamos vencer a eleição para o governo do estado. Vamos eleger a nossa bancada de candidatos para o senado federal, Marília Arraes e eu, João governador e o presidente Lula”, afirmou Humberto Costa.

