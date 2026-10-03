AtlasIntel: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 44,1% de votos válidos no primeiro turno

Foram ouvidas 4.945 pessoas por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto porcentual, para mais ou para menos

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à presidência (Fotos: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Evaristo Sá/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% de votos válidos, aponta pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada neste sábado (3). Flávio Bolsonaro (PL) soma 44,1%. Completam a lista Renan Santos (Missão), com 4,6%, Augusto Cury (Avante), com 2,1% e Ronaldo Caiado (PSD), com 1,4%. Outros são 0,9%.

Considerando os votos totais, Lula tem 46,7% e Flávio, 43,8%. Renan está com 4,6%. Cury pontua 2,1% e Caiado, 1,4%. Outros são 0,9%. Brancos e nulos são 0,3% e não sabem, 0,3%.

Segundo turno

Na simulação única de segundo turno, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados. O presidente tem 50,1% dos votos válidos (47,6% dos totais) e o senador soma 49,9% (47,4% dos totais).

Foram ouvidas 4.945 pessoas por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto porcentual, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A coleta foi feita entre 27 de setembro e 2 de outubro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00999/2026.

Avaliação do mandato de Lula

O desempenho de Lula é desaprovado por 52,5% dos brasileiros e aprovado por 46,8%. A opção não sabe soma 0,7%. Por sua vez, 49 5% avaliam como ruim ou péssimo o governo Lula e 41,1% consideram ótimo ou bom. Os que veem como regular são 9,4%.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.