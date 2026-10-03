Datafolha: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 46% dos votos válidos no segundo turno

O levantamento divulgado pelo Datafolha neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontecem neste domingo (4)

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Foto: Ricardo Stuckert/Acervo e Evaristo Sa/AFP)

A última pesquisa do Datafolha para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de votos válidos na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 46% no cenário de um eventual segundo turno.

Já no primeiro turno do levantamento, Lula registrou 45% das intenções de votos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 42%.

Registrado sob o número BR-01708/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo.

Confira dados da pesquisa Datafolha mais recente

A Datafolha divulgada na última quinta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em eventual segundo turno da disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

Entrevistados que responderam que vão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos citados desceu para 6% (eram 7% na última pesquisa). O número de indecisos se manteve em 1%.



