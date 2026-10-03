Datafolha: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 42% dos votos válidos no primeiro turno
O levantamento divulgado pelo Datafolha neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontecem neste domingo (4)
Publicado: 03/10/2026 às 18:36
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato Flávio Bolsonaro (EVARISTO SÁ E MAURO PIMENTEL/AFP)
A última pesquisa do Datafolha para presidente da República foi divulgada neste sábado (3) mostra as intenções de votos válidos na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 42% no primeiro turno.
Brancos, nulos e os eleitores que não pretendem votar em nenhum candidato se mantiveram em 4%. Indecisos se mantiveram em 3%
Registrado sob o número BR-01708/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo.
Confira dados da pesquisa Datafolha mais recente
A Datafolha divulgada na última quinta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 38% no primeiro turno.
Ainda no primeiro turno, Augusto Cuty (Avante) tem 4% (eram 5%), Ronaldo Caiado (PSD) manteve 3% e Renan Santos (Missão) também alcança 3%. Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.
Já em um cenário de eventual segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro. O percentual de entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos recuou de 7% para 6%. Já o índice de indecisos se manteve estável em 1%.
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