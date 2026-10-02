Datafolha divulga última pesquisa para o Governo de Pernambuco neste sábado (3)

Confira quando saem as demais pesquisas para o Governo de Pernambuco antes do 1º turno das Eleições Gerais, no próximo domingo (4)

Campanha de Raquel afirma que a governadora abriu mão do subsídio do cargo eletivo e optou pela remuneração da carreira de procuradora do Estado (Fotos: Sandy James e Karol Rodrigues/DP Foto)

A última pesquisa do Datafolha para o Governo de Pernambuco será divulgada neste sábado (3). Registrado sob o número PE-02404/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento entrevistou 1.650 pessoas e os resultados possuem 95% de grau de confiança.

Confira dados da pesquisa Datafolha mais recente para o Governo de Pernambuco

Divulgada na última quinta-feira (1º), a rodada mais recente da pesquisa Datafolha para o Governo de Pernambuco aponta a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) com 46% das intenções de voto, enquanto João Campos (PSB) soma 44% do total na consulta estimulada para o primeiro turno.

O candidato Ivan Moraes (PSOL) somou 2% na pesquisa atual (antes, tinha 1%), enquanto Renan Hallais (Missão), registrou 1% (antes, não havia pontuado). Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram. Brancos, nulos e pessoas que não devem votar permanece em 4%, enquanto indecisos foram 3% (antes, eram 2%).

Nos votos válidos, Raquel Lyra ficou com 50% (antes, 51%), enquanto João Campos marcou 47% (antes, tinha 46%). Ivan Moraes somou 2% (antes, 1%) e Renan Hallais se manteve com 1% do total. Os demais candidatos não pontuaram.

Já no segundo turno, a governadora Raquel Lyra (PSD) obteve 50% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 46%. Ambos estão em um cenário de empate técnico.

Entrevistados que responderam que vão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos citados permaneceram com 3%. O número de indecisos se manteve em 1%.

Confira as demais pesquisas para o Governo de Pernambuco antes do 1º turno