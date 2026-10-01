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Política
ELEIÇÕES 2026

Datafolha divulga nova pesquisa para Presidência da República nesta quinta (1º)

Confira quando saem as últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno das Eleições Gerais, no próximo domingo (4)

Raianne Romão

Publicado: 01/10/2026 às 00:18

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Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)/Foto: Ricardo Stuckert/Acervo e Evaristo Sa/AFP

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Foto: Ricardo Stuckert/Acervo e Evaristo Sa/AFP)

A nova pesquisa do Datafolha para a Presidência da República será divulgada nesta quinta-feira (1º). Registrado sob o número BR-08039/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo.

Última pesquisa Datafolha

Veja abaixo os números do levantamento mais recente do Datafolha, divulgados na última quinta-feira (24):

1º Turno

Brancos, nulos e os que afirmaram que não vão votar em nenhum dos candidatos somam 5%; 2% declararam estar indecisos.

2º Turno

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL) — 45%

Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos somam 7%. Os indecisos representam 1%.

Confira datas das últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno

Quinta-feira (1º)

  • Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo — BR-08039/2026

Sexta-feira (2)

  • VOX, realizada com recursos próprios — BR-00148/2026

Sábado (3)

  • Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo — BR-01708/2026
  • Quaest, contratada pelo Grupo Globo — BR-02197/2026
  • AtlasIntel, realizada com recursos próprios — BR-00999/2026
  • Futura/100% Cidades, realizada com recursos próprios — BR-02431/2026
  • MDA/CNT, contratada pela Confederação Nacional dos Transportes — BR-04756/2026
  • Palver, realizada com recursos próprios — BR-00198/2026
  • PoderData, realizada com recursos próprios — BR-03519/2026

Veja também:

Datafolha , pesquisa
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