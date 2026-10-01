Datafolha: 78% dos eleitores defendem a proibição de bets e cassinos online
Outros 18% são contra o veto; Levantamento também ouviu os entrevistados sobre apostas em casa, canetas emagrecedoras no Sistema Único de Saúde e reajuste do Bolsa Família
Publicado: 01/10/2026 às 19:53
Segundo o Datafolha, 78% dos eleitores defendem a proibição das apostas esportivas online, conhecidas como bets, e dos cassinos online (AFP / Paul ELLIS)
Uma pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (1º) aponta que 78% dos eleitores defendem a proibição das apostas esportivas online, conhecidas como bets, e dos cassinos online. Outros 18% são contrários ao veto, e 4% não souberam responder.
A pergunta feita aos entrevistados foi: "Na sua opinião, as apostas esportivas online, as chamadas BETS e os cassinos online, deveriam ser proibidas ou não?"
A pesquisa também ouviu os eleitores sobre apostas em casa, canetas emagrecedoras no Sistema Único de Saúde (SUS) e reajuste do Bolsa Família.
O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Isso significa que, se a pesquisa fosse repetida muitas vezes, em 95% delas os resultados ficariam dentro dessa margem.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08039/2026.
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