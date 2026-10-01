Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38% no primeiro turno

O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 28 e 30 de setembro

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e o senador e candidato pelo PL, Flávio Bolsonaro (Lula e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira))

A nova pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) soma 38%.

Em comparação com o último levantamento, divulgado em 24 de setembro, os dois candidatos oscilaram positivamente no limite da margem de erro, que nesta pesquisa é de dois pontos percentuais. Lula passou de 40% para 42% e Flávio Bolsonaro passou de 36% para 38%.

Ainda no primeiro turno, Augusto Cuty (Avante) tem 4% (eram 5%), Ronaldo Caiado (PSD) manteve 3% e Renan Santos (Missão) também alcança 3%.

Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Os que afirmaram que votariam branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos se mantiveram em 5%. Os indecisos são 2%, quantidade igual ao último levantamento.

O Datafolha ouviu 2.506 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 28 e 30 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR- BR-08039/2026.